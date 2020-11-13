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Uzayda yaşamı Bulancaklı Betül Kaçar’ın liderliğini yaptığı ekip arayacak

UZAYDA YAŞAMI BULANCAKLI BETÜL KAÇAR’IN EKİBİ ARAYACAK

Bilim ve Teknoloji 13.11.2020, 13:38
Uzayda yaşamı Bulancaklı Betül Kaçar’ın liderliğini yaptığı ekip arayacak

Giresun’un Bulancak ilçesinden olan Betül Kaçar, Amerika Birleşik Devletleri’nin uzay programı çalışmalarından sorumlu kurumu NASA’da yaşam arayışına yön verecek ekibin lideri oldu.

NASA, evrende yeni yaşam arama projesi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada projenin amacı "evrende yaşam arayışı" olarak özetlendi. Proje kapsamında oluşturulan ekiplerin araştırmalarının kozmik kökenlerden gezegensel sistem oluşumuna, yaşamın kökenlerine ve evrime, Dünya’nın ötesinde yaşam arayışına kadar olan astrobiyoloji araştırmaları kapsadığı kaydedildi.

NASA’da yaşam arayışına yön verecek araştırmanın ekip lideri olan Giresunlu Betül Kaçar ise, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Projemiz NASA’nın yeni oluşturduğu astrobiyoloji merkezlerinden biri olarak seçildi. Önümüzdeki 5 sene boyunca evrendeki yaşam arama çalışmalarına yön verecek 12 araştırma grubundan oluşan bir ekibi yöneteceğim" dedi.
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