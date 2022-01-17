Uzaya fırlatılan uydunun metal iskeleti TTK’dan

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı tarafından geliştirilen ve 13 Ocak 2022 tarihinde ABD’den SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılarak yörüngeye yerleştirilen Grizu-263A cep uydusunun uzay koşullarına dayanıklı metal iskeleti Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı, eski adı Merkez Atölyeleri olan Maden Makinaları Fabrikası’nda (MMF) üretildi.

Grizu-263 Uzay Takımı, MMF’yi ziyaret etmiş, grizu 263A uydusunun üretimindeki destekleri nedeniyle MMF İşletme Müdürlüğü ile CNC ekibine teşekkür etmiş, uydunun bir maketini de hediye etmişti.

3 Mart 1992’de Kozlu Maden Ocağında meydana gelen faciada hayatını kaybeden 263 maden şehidinin anısına Grizu-263 adı verilen uydu üzerinde; Grizu-263 Uzay Takımı, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ve Erdemir’in yanı sıra Maden Makinaları Fabrikası’nın da logosu yer aldı.

Başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken MMF, Grizu 263A uydusunun üretimine de katkı sağlayarak adını uzaya yazdıran kurumlardan biri oldu.

TTK Maden Makinaları Fabrikası, son dönemde dikkat çekici başarılara imza attı.BOTAŞ’ın ihtiyacı olan elektrik motorlarını üreten ve teslim eden TTK MMF, binlerce dolar değerinde olan alevsızdırmaz-ATEX ürünleri ile yarı ve tam mekanize sistemleri üreterek TTK ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladı.

Ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla üretimlerine devam eden TTK MMF ile Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) arasında silah parçaları üretmek için ise görüşmeler sürüyor.