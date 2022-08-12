Uzay takımı şampiyonluklarını tazelemek için gün sayıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Mühendislik Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin kurduğu B-Dispate Uzay ve Havacılık Takımı, finale kaldığı Türksat Model Uydu Yarışması’nda geçen seneki şampiyonluklarını tazelemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

2021 yılında Türksat Model Uydu Yarışması’nda Türkiye birincisi olan ve ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan ZBEÜ B-Dispate Takımı, 2022 Teknofest Türksat Model Uydu Yarışması’nda finale kaldı. Yarışmaya sayılı günler kala son hazırlıklarını yapan takım, gece gündüz çalışıyor.

Takım, 2018 yılında kurulmasına rağmen başarılarıyla adından söz ettirdi. Üniversite yönetiminin atölye ve laboratuvar destekleri; birçok okul ve takımın arasından ZBEÜ’deki takımların başarılı olmasında büyük rol oynuyor. Yine ZBEÜ’nün uzaya fırlatılan ve Grizu-263 takımı aynı ismi taşıyan 5 santimetrelik Grizu-263A uydusu faaliyetini sürdürüyor.

Mühendislik Fakültesi’nin tüm imkanlarından faydalanan öğrenciler, başarılarının yanı sıra takım sayılarını da artırıyor.

“10 kişilik ekiple çalışıyoruz, ofisimiz evimiz oldu”

B-Dispate Uzay ve Havacılık Takımı Lideri Recep Tayyip Arslan, uluslararası yarışmalara da katılmaları sebebiyle Black Diamond Space Team (Kara Kömür Uzay Takımı) ismini verdikleri takımlarıyla bu yıl da Türkiye birinciliği hedefliyor. Bu yılki yarışma öncesinde iyi bir puanla finale kalmayı hak kazandıklarını anlatan Arslan, şöyle dedi:

“B-Dispate uzay ve havacılık takımı olarak 2018’de kurulduk. İsmimizin İngilizce olmasının sebebi ise uluslararası yarışmalara katılıyoruz. Black Diamond Space Team (kara kömür uzay takımı) olarak Zonguldak’ın da manevi mirasını da yaşatmak adına böyle bir isim tercih ettik. Geçen sene Türkiye birincisi olmuştuk bu sene de Model Uydu yarışmasına katılıyoruz hedefimiz yine Türkiye birincisi olmak. Yine 10 kişilik bir ekipler çalışıyoruz. Elektronik mekanik yazılım ayrıca sponsorluk ekibimiz mevcut. Yarışmamıza kısa bir süre kaldı. Çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Ofisimiz evimiz oldu.

Rapor aşamasından sonra iyi bir puanla finale katılmaya hak kazandık. 22 Ağustos’ta Aksaray’daki Tuz Gölü’nde atışımızı gerçekleştireceğiz. Bir taraftan eksikliklerimizi tamamlıyoruz. Bir taraftan da okulun bize sağladığı imkanları değerlendirerek son güne kadar en iyi şekilde hazırlanarak diğer takımlarla mücadele ediyoruz. Birinci olmak için elimizden geleni yapıyoruz. 113 mm genişliğinde 30 santim uzunluğundaki şartlara uygun uydu; haberleşmesini sağlayan sensörlerin topladığı verileri yer istasyonuna gönderiyor. Uydu aynı zamanda otomatik olarak roketten ayrılmadığında manuel olarak da yönetilebiliyor. Uydudaki haberleşme iki yönlü olarak sağlanıyor.”

"Üniversitenin sağladığı imkanlar başarıyı da getiriyor"

Takımın elektronik haberleşme biriminde görevli Özge Bakır da “Yarışma gününü heyecanla bekliyoruz. Yaklaşık 8 aydır arkadaşlarımızla çalışıyoruz. En başından beri çok fazla emek vererek finale kaldık. 2 gün önce bir test atışı yaptık. Finalist olmaya hak kazandık. 8 ay boyunca gerektiğinde gece gündüz çalışarak çok emek verdik. Bunun yanı sıra okulun da bize sunduğu imkanları göz ardı etmemek lazım. Laboratuvarlar 7/24 aktif bir şekilde bize sunuldu. Belli bir saat aralığımız olmadan istediğimiz gibi çalışabiliyoruz. Bizim gibi farklı kategorilerde çalışan takımlar var. Onlar da bizim gibi çalışıyorlar. Üniversitemizin bize sunduğu laboratuvarlar, atölyeler çalışmalarımıza büyük oranda destek oluyor. Dolayısıyla takım sayısı da artıyor. Takım sayısı arttıkça üniversiteye başarı da geliyor. Başarımızdaki en büyük etken en başında inanmak oldu. Bir şeylere inandıktan sonra emek de veriyorsun zaten” diye konuştu.