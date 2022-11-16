UZAL CBS 2022 Sempozyumu Türksat’ın iletişim desteği ile yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen UZAL CBS 2022 (Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri) Sempozyumu, Türksat’ın iletişim desteği ile 17 Kasım’da başlıyor.

Alanında uzman sektör temsilcilerini ve akademisyenleri bir araya getiren UZAL CBS’de 2 gün boyunca birçok konu bütün detayları ile masaya yatırılacak. Eş zamanlı olarak üç farklı salonda farklı konuların istişare edileceği sempozyumun başkanlığını CBS Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Bayraktar’ın yaptığı bilimsel toplantı, toplamda 15 oturumla katılımcılarını ağırlayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ın ev sahipliğinde ana gündemi "Akıllı Şehirler ve Yeşil Teknolojiler" olan organizasyon, İlbank Macunköy Sosyal Tesisleri Konferans ve Toplantı salonlarında 17-18 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türksat’ın da standının bulunduğu sempozyuma Türksat Bilişim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Savaş da katılım sağlayacak.