Uzaktan eğitim teknolojik ürünlere talebi arttırdı

Türkiye’de Mart başında başlayan pandemi sebebiyle okullarda eğitime ara verildi. Salgınla mücadele kapsamında öğrenciler eğitimlerine on-line devam etmeye başladı. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı, 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü uzaktan eğitim ile birlikte başladı. Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor olsa da, uzaktan eğitim önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da birçok öğrencinin hayatında önemli rol oynayacak. Bu süreci daha verimli hâle getirmek isteyen ebeveynlerin okul alışveriş listelerine tablet, notebook ve diğer teknolojik cihazlar da eklenmeye başlandı.

Değişim, teknolojiye olan ihtiyacı artırdı

Öğrenciler eğitimlerini televizyon, bilgisayar, tabletler ve cep telefonları gibi elektronik cihazlar aracılığıyla eğitimlerini sürdürüyor. Webrazzi’de yer alan habere göre, bu hızlı ve zorunlu değişim, uzaktan eğitime olanak sağlayan teknolojilere olan ilgiyi ve ihtiyacı artırdı. Düşük maliyetli dizüstü bilgisayar ve diğer teknolojik araçların satışı, ABD’de Mart ayından itibaren haftada yüzde 20 ila 40 arasında artış gösterdi.

Türkiye’de de durum farklı değil. Türkiye’nin bilgisayar üreticisi Casper’ın verilerine göre, notebook ve tabletlerdeki talep, yüzde 20-30 civarında arttı. Desktop’ta ise bu sayı, yaklaşık yüzde 10’a yükselirken, telefondaki taleplerde bir değişiklik olmadı. Şirket, geliştirmekte olduğu yeni modellerinde uzaktan eğitimi de göz önüne alacak şekilde spekler eklemeye başladı. Özellikle tablette, son dönemlerde 4.5G’li tabletin tercih edildiği belirtiliyor.

Uzaktan eğitime kesintisiz erişim

Casper Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay, "Pandemiden kaynaklı olarak okullar, dijital sınıflarda açılacak. Bilgisayarı ile eğitim ihtiyacını giderecek öğrencilerin motivasyonunu arttıracak teknolojiler önem arz etmeye başladı. Her ebeveyn çocuğunun iyi ve kaliteli bir eğitim alabilmesi için bütçesi dahilinde teknolojik ürünler satın alıyor. Bu dönemde öğrenciler ve ebeveynlerin ihtiyaçlarına yönelik teknolojilerimizi daha ulaşılabilir ve daha “eğitim odaklı” kılmak en büyük hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda her ihtiyaca ve bütçeye uygun ürünlerimizi okul kampanyamız kapsamında çeşitli indirim ve hediyelerle sunuyoruz. Uzaktan eğitime uygun ürünlerimiz arasında; uzun ömürlü pili, yüksek bağlantı hızlı ve hafiflikleriyle ön plana çıkan Nirvana Notebooklar, yüksek performansa ve hıza sahip olmak isteyen oyun tutkunları ve tasarım öğrencileri için tasarlanan güçlü bilgisayarlar olan Excalibur ürünleri, yeni yazılım ve işlemci hızlarıyla VIA tabletler bulunmaktadır” dedi.

Ergonomik, işlevsel ve yüksek performanslı teknolojik çözümler sunan Casper, uzaktan eğitim tüm öğrencilerin eğitim hayatlarına destek amacıyla birçok ürününde çeşitli indirim ve kampanyalar düzenliyor. Laptoptan tablete, masaüstü bilgisayardan oyun bilgisayarına kadar birçok ürünüyle öğrencilere uzaktan eğitim konusunda destek oluyor.