banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Mete Gazoz’un 2022 hedefleri büyük
Mete Gazoz’un 2022 hedefleri büyük
BioNTech aşısının 4. doz sonuçları umut verici!
BioNTech aşısının 4. doz sonuçları umut verici!
Gram altın ne kadar oldu?
Gram altın ne kadar oldu?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

UZAKTAN ÇALIŞMA SİBER GÜVENLİK TEHDİTLERİNİ 4 KAT ARTIRDI

Uzaktan çalışma yöntemleri ve dijitalleşmenin getirdiği imkânlar, pandeminin de etkisiyle profesyonel iş yaşamında daha çok tercih ediliyor. Oysaki hız, kolaylık ve verimliliğin artmasını sağlayan dijital teknolojiler, siber güvenlik tehditlerini de beraberinde getiriyor. Araştırmalar, siber güvenlik ihlallerinin 2021 yılında 4 kat arttığını gösterirken, 2025 yılına gelindiğinde veri ihlalleri maliyetlerinin 10,5 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Bilim ve Teknoloji 05.01.2022, 13:12
UZAKTAN ÇALIŞMA SİBER GÜVENLİK TEHDİTLERİNİ 4 KAT ARTIRDI

Günümüzde uzaktan çalışma yöntemleri, siber saldırı sayılarının giderek artmasına sebebiyet veriyor. Yeni siber saldırıların oluşması, kurumların da kendilerini yenilemelerini ve güvenlik önlemlerini artırmalarını zorunlu kılıyor. Araştırmaların 2021 yılında da hız kesmeden devam ettiğini belirten Kron Kurumsal İş Birimi Satış Direktörü Ümit Çelik, “Siber saldırılar, kurumları ve bireyleri geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla etkiliyor. Teknoloji geliştikçe siber güvenlik tehditleri de giderek artıyor. Yeni siber güvenlik tehditlerinin ortaya çıkması, 2021 yılında saldırıların 4 kat artmasına sebep oldu. Kovid-19 ile birlikte, siber suç oranları yüzde 600 artış kaydetti. Önümüzdeki üç yıl içerisinde siber güvenliğe ayrılacak bütçelerin yüzde 71 oranında artmasını öngörüyoruz. 2021 yılında en çok karşılaşılan ilk 10 siber güvenlik tehdidinin; Malware (Kötü Amaçlı Yazılımlar), Ransomware (Fidye Yazılımı Saldırıları), Phishing (Oltalama Saldırıları), DoS ve DDoS Saldırıları, Man in the Middle (MITM), Credential Stuffing Saldırıları (Kimlik Bilgisi Doldurma Saldırıları), Password Attack (Şifre Saldırıları), Internet of Things (Nesnelerin İnterneti), Cross-Site Scripting (Siteler Arası Kod Çalıştırma), SQL Injections olduğunu görüyoruz. Kron olarak, dünyanın önde gelen Privileged Access Management (PAM) ürünlerinden biri olduğu kanıtlanan Single Connect ürünümüz ile ayrıcalıklı hesap bilgilerinin ve kritik verilerin ele geçirilmesini önleyebiliyoruz” dedi.

İşte 2021’de en çok karşılaşılan 10 siber güvenlik tehdidi:

  • Malware (Kötü Amaçlı Yazılımlar): BT altyapısının tamamına zarar vermek için oluşturulan program ya da kodlar anlamına gelen malware birçok farklı türe sahip. Hassas veri yığınlarının güvenliğinin ihlal edilmesine ve kuruluşların iş akışlarının sekteye uğramasına neden olabilen kötü amaçlı yazılımların 2020’nin başından bu yana yüzde 800 arttığı ifade ediliyor. Öte yandan malware saldırılarından bilişim sektöründeki büyük şirketlerin bile olumsuz etkilenebildiğini belirtmekte yarar var.
  • Ransomware (Fidye Yazılımı Saldırıları): Kötü amaçlı yazılımlar arasında yer alan ransomware (fidye yazılımı saldırıları), BT altyapınızdaki kullanıcıların sisteme erişimini engelliyor ve bu kullanıcılara ait hassas verileri ele geçiriyor. Tüm sisteminizi kısa süre içinde çalışamaz hâle getirme konusunda son derece başarılı bir siber saldırı türü.
  • Phishing (Oltalama Saldırıları): Bir sosyal mühendislik saldırı türü olan phishing (oltalama saldırıları), kurbanları şifre ve kredi kartı bilgileri gibi kritik verileri paylaşmaya yönlendiriyor. Phishing saldırıları e-postanın yanı sıra SMS, telefon ve sosyal medya platformları aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.
  • DoS ve DDoS Saldırıları: DoS saldırıları BT altyapınızdaki operasyonları durma noktasına getiriyor. DoS saldırıları tek bir kaynaktan başlatılırken DDoS saldırılarında birden fazla kaynak kullanılıyor. Bu da ilgili saldırı türünü tespit edip önlemeyi zorlaştırıyor.
  • Man in the Middle (MITM): Man in the Middle (MITM) saldırısı, bir siber saldırganın ağdaki bir kullanıcı ile bir web uygulaması arasındaki iletişimi gizlice takip ederek kritik verileri gizlice toplamasını sağlıyor.
  • Credential Stuffing Saldırıları (Kimlik Bilgisi Doldurma Saldırıları): Kimlik bilgisi doldurma saldırıları, veri ihlallerinin en büyük nedenlerinden biri. İnsanların yüzde 65’i farklı hesaplarda aynı parolayı kullandığı için siber saldırganların bu saldırıyı gerçekleştirmeleri oldukça kolaylaşıyor.
  • Password Attack (Şifre Saldırıları): Veri ihlallerinin önemli nedenleri arasında yer alan şifre saldırıları, kullanıcıların zayıf parolalarından yararlanıyor. Araştırmalar, veri ihlallerinin yüzde 61’inde güvenlik ihlaline açık zayıf parolaların önemli rol oynadığını ortaya koyuyor.
  • Internet of Things (Nesnelerin İnterneti): IoT ağına bağlı cihazların sayısının artacağı düşünüldüğünde önümüzdeki yıllarda IoT ağlarına yönelik siber saldırıların sayısında artış beklemek mümkün.
  • Cross-Site Scripting (Siteler Arası Kod Çalıştırma): XSS, bir siber saldırganın bir web sitesine kötü amaçlı bir kod eklemesi ile gerçekleştiriliyor. Bu kod kullanıcının web tarayıcısında komut dosyası olarak başlatılıyor ve kullanıcıya ait bilgiler ele geçiriliyor.
  • SQL Injections: SQL, XSS’den farklı olarak kullanıcıyı değil, veri tabanındaki istemcileri hedefliyor. İlgili siber saldırı türünün çalışma mantığı ise XSS ile oldukça benzer.
Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8