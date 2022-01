UZAKTAN ÇALIŞMA SİBER GÜVENLİK TEHDİTLERİNİ 4 KAT ARTIRDI

Günümüzde uzaktan çalışma yöntemleri, siber saldırı sayılarının giderek artmasına sebebiyet veriyor. Yeni siber saldırıların oluşması, kurumların da kendilerini yenilemelerini ve güvenlik önlemlerini artırmalarını zorunlu kılıyor. Araştırmaların 2021 yılında da hız kesmeden devam ettiğini belirten Kron Kurumsal İş Birimi Satış Direktörü Ümit Çelik, “Siber saldırılar, kurumları ve bireyleri geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla etkiliyor. Teknoloji geliştikçe siber güvenlik tehditleri de giderek artıyor. Yeni siber güvenlik tehditlerinin ortaya çıkması, 2021 yılında saldırıların 4 kat artmasına sebep oldu. Kovid-19 ile birlikte, siber suç oranları yüzde 600 artış kaydetti. Önümüzdeki üç yıl içerisinde siber güvenliğe ayrılacak bütçelerin yüzde 71 oranında artmasını öngörüyoruz. 2021 yılında en çok karşılaşılan ilk 10 siber güvenlik tehdidinin; Malware (Kötü Amaçlı Yazılımlar), Ransomware (Fidye Yazılımı Saldırıları), Phishing (Oltalama Saldırıları), DoS ve DDoS Saldırıları, Man in the Middle (MITM), Credential Stuffing Saldırıları (Kimlik Bilgisi Doldurma Saldırıları), Password Attack (Şifre Saldırıları), Internet of Things (Nesnelerin İnterneti), Cross-Site Scripting (Siteler Arası Kod Çalıştırma), SQL Injections olduğunu görüyoruz. Kron olarak, dünyanın önde gelen Privileged Access Management (PAM) ürünlerinden biri olduğu kanıtlanan Single Connect ürünümüz ile ayrıcalıklı hesap bilgilerinin ve kritik verilerin ele geçirilmesini önleyebiliyoruz” dedi.

İşte 2021’de en çok karşılaşılan 10 siber güvenlik tehdidi: