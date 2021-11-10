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Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi için imzalar atıldı

Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Türksat A.Ş. arasında Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesine ilişkin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Bilim ve Teknoloji 10.11.2021, 15:25
Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi için imzalar atıldı

Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Türksat A.Ş. arasında Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesine ilişkin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Türksat A.Ş. arasında Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesine ilişkin protokol imza töreni gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın liderliğinde gerçekleşen törene Türksat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek, Türksat A.Ş. Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren ve UDHAM Başkanı Mehmet Ali Değer katıldı.

Törende konuşan Dr. Sayan, son 19 yılda diğer bütün alanlarda olduğu gibi Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında da yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, AUS alanında yürütülen çalışmaların bundan sonra Haberleşme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda devam edeceğini, ülkemizin 2023 vizyonuna uygun şekilde strateji belgesinin ve eylem planının hazır olduğunu ifade etti.

AUS konusunda sistem mimarisinin ve standartların belirlenmesinin önemine de değinen Dr. Sayan, yerli ve milli haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ilgili firmalara Ar-Ge projeleri için kaynak sağlandığını vurguladı.

Türksat tarafından geliştirilen SOTM anteni örnek veren Dr. Sayan Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesine Türksat PeycON anten ailesinin çok önemli fonksiyonları yerine getireceğini söyledi.

2023 vizyonunun önemine vurgu yapan Dr. Sayan taraflardan 24 ay olarak öngörülen proje takviminin hızlandırılarak daha kısa bir sürede tamamlanmasını istedi.

Törende konuşan Türksat A.Ş. Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ise proje ile birlikte yerli ve milli uydu haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesi ve AUS alanında kullanımının yaygınlaştırılması, ülkemizin gelişmekte olan uydu haberleşme sistemleri kapasitesinin AUS alanında da etkin hale getirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Uydu teknolojilerinin eğitimden sağlığa, su kaynaklarının yönetiminden tarıma, savunmadan AUS sistemlerine kadar birçok alanı destek sağladığını vurgulayan Ertok, Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi ile AUS sistem mimarisinin uydu destekli olarak ve kesintisiz iletişim sağlayan bir altyapının hedeflendiğini ifade etti.

HGM Genel Müdürü Gökhan Evren ise, ülkemizdeki ve dünyadaki AUS sistemlerinin mimari yapılarının mevcut durumunun detaylı şekilde analiz edilerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu AUS uygulamalarının ve bunlara dair detaylı yol haritasını belirlenmesi ve bu sistemlerin fikri ve sınai haklarının kazanımlarına sahip olunmasının amaçlandığını söyledi.

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