Uydu alanında faaliyet gösteren Türk firmalar Washington’da görücüye çıktı

Uydu teknolojileri alanında faaliyet gösteren Türk firmaları Türksat, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Profen, ABD’nin başkenti Washington D.C’de düzenlenen Satellite 2022’de görücüye çıktı.

ABD’nin başkenti Washington D.C, dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2022’ye ev sahipliği yaptı. Dünyanın önde gelen firmalarının ürünlerinin görücüye çıktığı fuara Türkiye’den Türksat, TUSAŞ ve Profen damga vurdu. Washington D.C’deki Convention Center’da gerçekleştirilen fuarda Türkiye standının açılışını Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan gerçekleştirdi. Büyük ilgi gören fuara katılan Türk firmaları, uydu teknolojilerindeki ürün ve kabiliyetlerini 24 Mart’a kadar sergileyecek.