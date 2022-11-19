Üniversitelilerin İHA’sı ‘Cenker’ göz dolduruyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan Volta Team tarafından geliştirilen yerli insansız hava aracı, girdiği ilk yarışmasında tur geçerek başarı elde etti.

ERÜ Mühendislik Fakültesi’nde kurulan Volta Team, elektrikli araçlar ve İnsansız Hava Araçları üzerinde yaptıkları projeleri geliştirmeye devam ediyor. Takım tarafından yerli olarak yapılan İnsansız Hava Aracı ‘Cenker’, girdiği ilk yarışmada ilk turu geçerek başarı sağlarken, takım 2022-2023 döneminde geliştirecekleri araçlarla Sabit Kanat İnsansız Hava Araçları Yarışları’na, aynı zamanda döner kanat ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Yarışları’na da katılmayı hedefliyor. İHA’larını 8 kişilik ekiple 6 ayda geliştirdiklerini söyleyen Volta Team İnsansız Hava Araçları Takım Kaptanı Osman Dağdeviren, “Volta Team 2015 yılında kuruldu ve o zamandan beri elektrikli araç yarışlarına katılıyoruz. 2021 yılından itibaren İnsansız Hava Araçları (İHA) yarışmaları üzerine çalışmalara başladık. 8 kişilik bir ekiple 6 ay içerisinde geliştirdik İnsansız Hava Aracımızı. Volta Team bünyesinde ismini de Cenker olarak koyduk. Yarışmada da beklediğimizin üzerinde bir performans sağladık. 6 başarılı uçuş yaptık ve ilk görevimizi başarıyla tamamladık. 2. görevde de 2 kere deneme yaptık ancak sonucuna ulaşamadık. Bu araç Erciyes Üniversitesi bünyesinde yapılan ilk insansız hava araçlarından bir tanesi ve aynı zamanda da Volta Team’in ilk insansız hava aracı projesi” dedi.

Dağdeviren, bu dönem farklı kategorilerde de yarışmalara katılacaklarını söyleyerek, “Biz Volta Team olarak 2022-2023 döneminde Sabit Kanat İnsansız Hava Araçları Yarışları’na, aynı zamanda döner kanat ve SİHA yarışlarına da katılmayı planlıyoruz. AR-GE çalışmalarına başladık, hedefimiz de tabi ki birinci olmak. Öğrenci arkadaşlarımız da mutlaka kendi üniversitelerinde bu tarz proje takımlarına katılsınlar. Eğer Erciyes Üniversitesi’ndelerse de takımımıza bekliyoruz. Web sitemizden ve sosyal medya üzerinden bize ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.