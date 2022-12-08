Üniversiteler arasında ilk, yerli ve milli olarak üretiliyor

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İleri Alaşımlar Üretim Merkezi projesi ile savunma, havacılık ve medikal sanayisinin ihtiyaç duyduğu yüksek katma değerli ürünler geliştiriyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi(SBTÜ) havacılık, savunma ve medikal sanayisine yönelik yaptığı çalışmalarla adından övgüyle bahsettirmeye devam ediyor. SBTÜ, İleri Alaşımlar Üretim Merkezinde titanyum, demir, bor, nikel, krom, mobilden ve kobalt esaslı alaşımlar, katı formlarda gaz atomizasyon kulesinde işlenerek metal toz haline getiriliyor. Elde edilen metal tozlar, metal eklemeli imalata getirilerek 3 boyutlu yazıcıda ve vakum indüksiyon ergitme fırınında işleniyor. İşlenen ürünler vücut içi protezi, diş implantı, dişli, uçak motor parçaları gibi havacılık, savunma ve medikal sanayisinde ihtiyaç duyulan birçok ürüne dönüştürülüyor. Böylelikle yüksek katma değerli ürünler elde edilerek piyasanın ihtiyacı karşılanmaya çalışılıyor.

“Temel amacımız metal yazıcılar için hammadde üretmektir”

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul, İleri Alaşımlar Üretim Merkezinde temel amaçlarının ülkede kullanılmaya başlayan metal yazıcılar için hammadde üretme olduğunu söyleyerek, “Burada ki merkezin en önemli ve temel amacı ülkemizde kullanılmaya başlayan metal yazıcılar için hammadde üretmektir. Yani bu kullandığımız tozların alaşım külçeleri üretilip ARGE çalışmaları yapılarak üretimleri yapılıyor. Daha sonra bu külçelerden de gaz atomizasyon kulesi dediğimiz sistemde işleniyor ve külçeler toz formuna getiriliyor. Son olarak elde ettiğimiz metal tozlar burada ki metal eklemeli imalat 3 boyutlu yazıcıya koyularak geometrik formlarda malzeme üretimi gerçekleştiriliyor. Hassas ve karmaşık yapıda ki geometrik parçaların üretimi ancak bu tip metal yazıcılarla gerçekleştiriliyor” şeklinde konuştu.

“Hem toz metal hem de vücut içi protez satabiliyoruz”

Rektör Kul, havacılık ve medikal sektörde kullanılan alaşımları hem toz halinde hem de vücut içi protez yaparak ticari şekilde sattıklarını belirterek, “Burada iki tane temel farklılık var. Bir tanesi özel alaşımların hem ARGE’sinin yapılması hem de üretilmesi. Vakum indüksiyon ergitme fırınımızda öncelikle kobalt, krom, molibden gibi medikal sektör ve havacılık sektöründe F75 denen bir alaşım çeşidi vardır. Biz bu fırında hassas döküm yöntemiyle vücut içi protezlerinin de dökümünü yapabiliyoruz. Aynı zamanda bunları külçe formunda elde edip gaz atomizaston kulesinde toz haline getirip o tozdan metal eklemeli imalata aktarıp piyasanın ihtiyaç duyduğu küçük ölçekli talepleri karşılayacak şekilde parça üretimi gerçekleştiriyoruz. Hem toz metal üretip ticari olarak satabiliyoruz. Veya vücut içi protezlerin hassas dökümünü yapıp o protezleri de tedarikçilere verebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Böyle bir tesis üniversiteler anlamında ilktir”

Rektör Kul, üniversite anlamında böyle bir tesisin Türkiye’de sadece kendilerinde olduğunu ifade ederek, “Böyle bir tesis üniversiteler anlamında ilktir. 2020 yılında böyle bir tesis yoktu. Daha sonra özel sektörde daha büyük endüstriyel yatırımlar yapıldı. Fakat hiçbir üniversitede böyle bir pilot tesis yoktur. Bu tasarımların hepsi yerli ve milli tasarımlı ürünlerdir. Her aşamayı geçtikten sonra ortaya çıkan ürünün birim fiyatı kimi ürünlerde yüz kat artmaktadır. Konya üniversitesiyle bir çalışmamız var. Onlar bize seramikleri gönderiyorlar. Bizde onlara hassas döküm yöntemiyle vücut içi protezlerin dökümünü gerçekleştiriyoruz. Dışarıdan toz tedariki için talepte bulunanlar var. Onlar için toz metal üretiyoruz. Veya tozlarımızı kullanarak 3 boyutlu metal yazıcımızda diş minesi üretip diş kliniklerine veriyoruz. Onlarda seramik kaplayıp hastalarına takıyorlar. Aynı zamanda dişli gibi bazı parçaların üretimini de metal yazıcılarımızda üretiyoruz” şeklinde konuştu.