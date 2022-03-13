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Üniversite öğrencisi doğada çözünerek bitkiye dönüşen plastik üretti

Annesinin sürekli ıspanak yemesinden ilham alan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Emir Belli, ıspanak atıklarından plastik kaşık ve kapak üretti. Doğaya atıldığında 2 hafta içerisinde çözünen bu plastikler, aynı zamanda içerisine yerleştirilen tohumlar sayesinde tekrar yeşererek bitkiye dönüşüyor.

Bilim ve Teknoloji 13.03.2022, 09:55
Üniversite öğrencisi doğada çözünerek bitkiye dönüşen plastik üretti

Annesinin sürekli ıspanak yemesinden ilham alan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Emir Belli, ıspanak atıklarından plastik kaşık ve kapak üretti. Doğaya atıldığında 2 hafta içerisinde çözünen bu plastikler, aynı zamanda içerisine yerleştirilen tohumlar sayesinde tekrar yeşererek bitkiye dönüşüyor.

Kazakistan Ulusal Tarım Araştırma Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde okuyan 19 yaşındaki Emir Belli farklı bir projeye imza attı. Annesinin sürekli ıspanak yemesinden yola çıkan Belli, ıspanağın çürümüş kısmını kullanarak polimer elde etmeyi başardı. Atık ıspanaklardan çıkarak doğada çözünebilen ve tekrar yeşerebilen plastik üretmeyi amaçlayan Belli, birçok deney ve deneme yaptı. Belli, 2,5 yılda 200’den fazla deneme yaptıktan sonra başarılı olduğu bir çalışmasının içerisine de tohum koyarak sentezledi. Sonunda başarıya ulaşan Belli, ıspanak atığından ilk olarak kaşık ve kapak üretti. Doğaya atıldığında 2 hafta içerisinde çözünen plastikler, içerisine konan tohumlar sayesinde çeşitli bitkilere dönüşüyor.

Geçen sene Antalya’da meydana gelen orman yangınları için de sosyal sorumluluk projesi başlatan Belli, ürettiği kaşık ve kapakları yanan orman alanlarına gömeceğini ifade etti. Projesini Fırat Üniversitesi’nde düzenlenen Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı’nda sergileyen Belli büyük ilgi gördü.

"2 haftada çözülen plastikler üretmeye başardık"

Projesi hakkında bilgi veren Emir Belli, “Kazakistan Ulusal Tarım Araştırma Üniversitesi’nde jimya mühendisliği okumaktayım. Çalışmamdaki amacım sağlıklı ürün, temiz çevre. Doğa dostu plastikler üretmeye çalıştık. Ülkemizde gerçekten tonlarca plastik her yıl çöplere atılıyor. Bunlar da 2 bin yılda çözülüyor. Biz de bunların üzerinde bir çalışmaya başladık. Tamamen 2 haftada çözülen plastikler üretmeye başardık. Yaklaşık 2, 5 yıl sürdü” dedi.

"Annem devamlı ıspanak yiyordu"

Projesinin nasıl ortaya çıktığını anlatan Belli, “Annem devamlı ıspanak yiyordu. Hem çiğ hem de yemeklerde yiyordu. Ben de anneme bunun ne işe yaradığını çok soruyordum. Annem de dedi, ’Mideme çok işe yarıyor. Araştır belki içinden bir şey çıkar’ dedi. Ben de bunu hem çürümüş noktasını hem de kavanozların içine koyarak çürütme metodunu denedim. Ardından da normal denedim. Hangisinde etkisi oluyor, polimer oluyor, polimerleşiyor, ben de çürük kısmını deneyerekten polimer elde etmeyi başardım. Çünkü yenilen bir şeyden yaparsak bu gerçekten bizim zararımıza olur ama yenilmeyen, çürümüş bir şeyden yaparsak hem toprağa katkı sağlar hem de maliyet noktasında da bize destek olabilir” diye konuştu.

"Doğaya attığımızda da farklı farklı bitkiler ve meyveler çıkıyor"

Şu an kahve kapağı ve kaşık ürettiklerini aktaran Belli, “Bir de aynı zamanda da onun üzerinde çalışıyorum inşallah olur. Bildiğiniz üzere doğa dostu kumaşlar şeklinde biz şuna ilerliyoruz. Ameliyat ipliğinin hammaddesi ve kumaş ipinin hammaddesinin şeklinde de bir analiz yaptık, yapısı bu çıktı. Bunun üzerinde de yavaş yavaş çalışıyoruz. Çünkü büyük ve geniş bir emek istiyor. Biz ilk başta bunlarla ilgileniyoruz, neden derseniz bunlar şuan tek kullanımlık ürünler olduğu için ülkede gerçekten çok zor şartlarda plastik kirliliği var. Yaklaşık 200’den fazla deneme yaptık ama bunların sadece 5 tanesi başarılı oldu. Bunlardan biz bunu moleküler biyolojik genetik mezunu arkadaşlarımız tarafından içine tohum koyarak sentezledik. Bu sentezlediğimiz ürünleri doğaya attığımızda 2 hafta kadar çözülüyor. Çözüldükten sonra devreye tohumlar çıkıyor, tohumlarda çözüldükten sonra yapılarında farklı farklı tohumlar var. Papatya, gül, meyve ve sebze gibi ürünler var. Doğaya attığımızda da farklı farklı bitkiler ve meyveler çıkıyor” şeklinde konuştu.

Sosyal sorumluluk projesi başlatacağını ifade eden Belli, geçen yıl Antalya’da yanan ormanlar için sosyal sorumluluk projesi başlatmak istediklerini söyledi. Belli, “Hem de ülkemiz için doğa neslinin tükenmesi ve dengesinin bozulması yüzünden de böyle bir çalışmaya sebebiyet verdik. Orman Bakanlığı’na başvurarak bu tek kullanımlık plastiklerimizi doğaya gömüp daha sonra filizlenip doğaya yeşeripte canlı neslini tehlike altından kurtarabiliriz” dedi.

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