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Üniversite öğrencileri tasarladıkları araçlarla TEKNOFEST’te yarıştı

TEKNOFEST ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA KOCAELİ’DE DÜZENLENEN EFFİCİENCY CHALLENGE ELEKTRİKLİ ARAÇ YARIŞLARI'NDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TASARLADIĞI ELEKTROMOBİL VE HİDROMOBİL ARAÇLARLA YARIŞTI.

Bilim ve Teknoloji 05.09.2020, 18:01
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Üniversite öğrencileri tasarladıkları araçlarla TEKNOFEST’te yarıştı

TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında Kocaeli’de düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda üniversite öğrencilerinin tasarladığı elektromobil ve hidromobil araçlarla yarıştı.

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencileri tasarladıkları araçlarla nefes kesti. TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, Kocaeli Körfez Pisti’nde gerçekleştirildi. Yarışlar kapsamında elemeleri geçen üniversite öğrencileri final için piste çıktı. Görünümleri ile göz kamaştıran 4’ü hidromobil 17 araç pistteki turu tamamlayabilmek için yarıştı. Üniversite öğrencilerinin araçlarının nefes kestiği yarışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır katıldı. Final yarışlarının startını Bakan Varank ve Selçuk Bayraktar verdi. Startın verilmesi ile piste çıkan öğrenciler, kıyasıya mücadele etti. Protokol üyeleri yarışları öğrenciler ile birlikte takip etti.

“Kendi TOGG markasını çıkartabilecek gençler görüyorum”

Yarışlar sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Varank, “Ben burada TOGG’a mühendisler görmüyorum, kendi TOGG markasını çıkartabilecek gençler görüyorum. Biliyorsunuz, TEKNOFEST’i iki maç için düzenliyoruz. Birincisi tüm halkımızda uzay, havacılık, bilim, teknoloji alanında bir farkındalık oluşturmak. İkinci amacımız ise teknoloji yarışmaları ile gençlerimizi bilim ve teknolojiye yönlendirmek istiyoruz. Bu yarışmaların çok faydalı olduğuna inanıyorum. Dün Tuz Gölü’ndeydik. Sıfırdan roketlerini tasarlayan gençlerimizin onarlı nasıl göğe fırlattıklarını, faydalı yüklerini yer yüzüne indirmek için nasıl mekanizmalar kurduğuna şahitlik ettik. Bugün de Körfez’deyiz. Elektromobil ve hidromobil yarışmalarını izliyoruz, gençlerin heyecanlarına ortak oluyoruz. Tabi ki burada yetişen gençlerimiz çok önemli mühendislik firmalarında çalışıyorlar, önemli işlere imza atıyorlar. Çok önemli markalarda çalışan gençler de buradan çıkacak, kendi markalarını kuracak gençler de buradan çıkacak. Yeter ki biz onlara yatırım yapmaya devam edelim. En önemli yatırım, insana yapılan yatırımdır” dedi.

“Sabah Çorlu’da Akıncı uçuşu vardı”

Açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar ise, gençlerin azminin kendisini duygulandırdığını ifade ederek, “Dün ayrı bir heyecan vardı Tuz Gölü’nde roket yarışmasındaydık. Sabah Çorlu’da Akıncı uçuşu vardı, şimdi de Kocaeli’de geleceğin elektrikli arabalarının bir anlamda teknolojileriyle alakalı bir yarışmaya katılıyoruz. Ben tek tek takımlarla konuştum büyük bir adrenalin var diyebilirim. Bizim için de şöyle bir anlamı var bunun, biz ülkemizin ilk milli insansız hava aracını yaptığımızda 5 buçuk kiloluk bir uçaktı. Bu teknolojinin ucunun ne olabileceğini açıkçası buradan görebiliyorum inşallah bu arkadaşlarımızın serüvenlerinin de dünyada bu alanda kimileri önemli girişimler kuracak, kimileri önemli projelerde mühendis olarak görev alacak. Onların temelleri atılıyor bir anlamda milli teknoloji hamlesi kapsamında. Biliyorsunuz otomotivde 2 büyük devrim var şu anda gerçekleşen. Biri elektrikli araçlar diğer akıllı araçlar. Her ikisiyle alakalı TENKOFEST kapsamında yarışmalarımız var birini TÜBİTAK düzenliyor elektrikli araçlarla alakalı verimlilik yarışmasını. Aynı zamanda hidrojen pilleriyle çalışan arabalar da var. Büyük bir heyecan var diyebilirim. Ülkemizin özellikle bu gibi geleceğin trendini inşa eden konulardaki mühendislik ihtiyacını bu genç kardeşlerimiz yapacak. Kimileri o projelerde mühendis olarak görev alacaklar, kimileri kendi girişimini kuracak. Bu anlamda bu yarışmalar milli teknoloji hamlesinin ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefiyle gerçekleştirmek istediği milli teknoloji hamlesinin altyapısını oluşturacak diyebilirim” diye konuştu.

“Akıncı inşallah seneye göreve başlayacak”

Akıncı projesi ile ilgili bilgiler de veren Bayraktar, “Akıncı inşallah seneye göreve başlayacak. Biz test uçuşlarına devam ediyoruz. 2 prototip ürettik, üçüncü prototip yolda. Ondan sonra da seri imalat araçları üretilecek. Bugün yüksek irtifa denemelerinden bir tanesi daha yapıldı ve iniş-kalkış denemeleri yapıldı. O da başarıyla ilerliyor adım adım. Tüm bu işler bildiğiniz gibi çok ufaktan başlıyor. 2000’li yıllardan beri başlayan bir macera. Buradaki araçlar inşallah bundan 10-15 sene sonra çok önemli projeler olarak karşımıza çıkacak” şeklinde konuştu.

2 kilometrelik pistte 30 tur atan araçların en az yakıt tüketimi yapması hedefleniyor. Yarışların tamamlanmasının ardından yapılacak olan değerlendirmeler sonrasında dereceye giren araçlar belirlenecek. Yarın İstanbul’da düzenlenecek törenle dereceye giren üniversite öğrencileri ödüllendirilecek.

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