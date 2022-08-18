Üniversite öğrencileri NFT cüzdanı geliştirdi

Atlas Üniversitesi öğrencileri ’Atlas NFT Cüzdan’ını geliştirdi. Öğrenciler, NFT cüzdanıyla Meteverse’de kendi blockchainini oluşturabilecekler. Ayrıca öğrenciler okudukları programdan mezun olduğunda diplomasını NFT olarak alabilecek.

Nitelikli Fikri Tapu (NFT) sanaldan gerçeğe dönüşen dijital yaşantıda yeni dönemlerin oluşmasını hızlandırıyor. Atlas Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen “Atlas NFT Cüzdan”la öğrenciler, Meteverse’de kendi blockchainini oluşturabilecekler. Öğrenciler; sertifika, katılım belgesi gibi değerli dokümanlarını güvenli bir şekilde saklayabilecekler.

Eş zamanlı olarak öğrenciler mezun olduğunda diplomalarını NFT olarak da alacaklar. Bu sayede belgede sahteciliğin önüne geçilmesi planlanıyor. Aynı zamanda özel etkinliklerin anısına rozetlerden oluşan koleksiyonlarla da öğrencililer katıldıkları etkinlikleri (katılım belgesi mantığında) ibraz edebilecekler.

NFT nedir?

Dijital sanat eseri, koleksiyon, ürün, ses, video, sanat, interaktif oyun öğeleri, sanal gayrimenkul gibi dijital dosyaları-varlıkları; tescil edilebilir, satılabilir varlıklar haline getiren, dijital sertifikayı tanımlayan, değerli ve benzersiz bir varlığı temsil eden NFT, diğer bir tanımla blok zinciri adı verilen bir dijital defterde depolanan veri birimidir.

NFT’nin özellikleri

Bir NFT kriptografik bir belirteçtir. NFT’ler karşılıklı olarak değiştirilemez. Bir NFT ürünü bölünebilir olmadığı için 1:1 oranında satılabilir veya alınabilir. NFT’ler sanat, ses, video ve diğer üretici çalışma biçimleri gibi dijital dosyaları temsil edebilir.

NFT’nin kullanımı

Bir NFT’nin kimliği ve mülkiyeti, blok zinciri defteriyle doğrulanır. NFT’ler, benzersiz, 40 basamaklı bir harf ve sayı dizisini hesaplayan bir algoritma olan kriptografik bir karma işlevi aracılığıyla işlenen meta verilere sahiptir.