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Uluslararası Uzay Teknolojileri Sempozyumu Kayseri’de başlıyor

Erciyes Teknopark tarafından düzenlenen ‘AEROEX 2022 Uluslararası Havacılık Ve Uzay Teknolojileri Sempozyumu ve İkili İş Görüşmeleri’ 24 Mart 2022 Perşembe günü Erciyes Kültür Merkezi’nde (EKM) yapılacak.

Bilim ve Teknoloji 19.03.2022, 10:28
Uluslararası Uzay Teknolojileri Sempozyumu Kayseri’de başlıyor

Erciyes Teknopark tarafından düzenlenen ‘AEROEX 2022 Uluslararası Havacılık Ve Uzay Teknolojileri Sempozyumu ve İkili İş Görüşmeleri’ 24 Mart 2022 Perşembe günü Erciyes Kültür Merkezi’nde (EKM) yapılacak.

Erciyes Teknopark ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Aeroex 2022 Uluslararası Havacılık ve Uzay Teknolojileri Sempozyumu’na Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil baş davetli konuşmacı olarak katılacak. Organizasyon kapsamında Kayseri ve bölgesindeki sanayicilerin havacılık sektöründe daha fazla yer almaları için gerekli olan iş bağlantıları sağlanması ve bilgilendirmelerin yapılması amaçlanıyor. Bu kapsamda ayrıca bölgedeki yatırımcı ve sanayi kuruluşlarını havacılık sektörüne entegre etmeyi ve ulusal ve uluslararası firmalara Kayseri ve bölgesindeki sanayi potansiyelinin tanıtılması hedefleniyor.

Sempozyumun amacının şehrin dinamikleri ile havacılık sektörüne ilgi duyulmasını sağlamak olduğunu söyleyen Erciyes Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, “Etkinliğimiz AEROEX 2022 Havacılık Zirvesi diye geçiyor. 2016 yılında ilkini düzenlediğimiz bir etkinlikti. Amacımız Kayseri’nin dinamiklerini ortaya çıkarmak, bu dinamikleri ortaya çıkarırken de konvansiyonel ya da geleneksel sanayinin daha ileri teknoloji AR-GE yoğun ve katma değeri yüksek ürünlerle dönüşümünü sağlayabilmek adına havacılık sektörüne ilgi duyulmasını sağlayabilmek. Bu anlamda Havacılık Zirvesinde Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen birçok şirketi 24 Mart Perşembe günü Kayseri’yi ziyaret edecekler. Burada Erciyes Kültür Merkezi’nde yapacağımız sempozyumlarla, panellerle ve konuşmalarla beraber havacılık sektörüne ilgi uyandırmayı planlıyoruz. Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketleri, havacılık şirketleri ve dünyanın en önde gelen şirketleri yine aramızda olacaklar. Amacımız buradaki etkinlikle beraber farkındalığı yükseltmek, gençlerimizin önünde farklı kapıları açabilmek ve şehrimizi önceleyerek aslında ülkemiz için ve orta gelir tuzağından çıkmak için yolları gösterebilmek. Bu anlamda da katma değerli üretimin önünü açmak” dedi.

Dalkılıç, sanayicilerin mevcut tezgahları ile havacılık sektörü parçalarını üretebilmesi için yol göstermek istediklerini söyleyerek, “Etkinliğimiz 1 gün sürecek ve sabah başlayıp akşam da bitireceğiz. Ancak şu anda online olarak da devam eden B2B dediğimiz ikili görüşmeler başlamış durumda ve platformlar üzerinden görüşmelerimiz devam edebilecek. Etkinlikte önceliklediğimiz gruplar sanayici ve öğrencilerimiz çünkü sanayicilerimiz için yeni teknolojiler, üretim yapan sanayiciler için kendi hali hazırda mevcut kendi takım tezgahlarıyla üretebilecekleri savunma sanayi ve havacılık parçalarını nasıl üretmelerine dair yol gösterecek kişiler orada bulunacak. Bununla beraber herhangi bir parçanın üretiminde gerekli olan sertifikasyonların hangileri olduğu ve bu sertifikasyonları nasıl alacaklarına dair paneller geliştireceğiz. Son olarak da öğrencilerimize yeni iş imkanları, hangi alanda daha çok iş bulabilecekleri ve katma değerli üretimin neticesinde hem ülkemize hem de kendi kariyerlerine nasıl destek olabilecekleri konusunda destekler sağlamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen sempozyuma Türkiye genelinden konuya ilgili ve ya sektör paydaşı olan 200’e yakın şirket katılacak. Firmalar arasındaki iş birliği ortamının sağlanabilmesi için B2B görüşmeler organize edilecek.

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