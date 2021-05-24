“Uluslararası Çağrı Merkezleri Konferansı ve Uyum: YİMER 157 ve AB İyi Uygulamaları” çalıştayı gerçekleştirildi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu iş birliğinde, “Türkiye’nin Göç Yönetimi Çalışmalarının Desteklenmesi Projesi” kapsamında düzenlenen, “Uluslararası Çağrı Merkezleri Konferansı ve Uyum: YİMER 157 ve Avrupa Birliği İyi Uygulamaları” çalıştayı Ankara’da gerçekleştirildi.

Uluslararası çağrı merkezi sektöründe hizmet veren iyi uygulama örneği çağrı merkezlerinin incelenmesi, operasyon verilerinin öğrenilmesi ve Yabancılar İletişim Merkezi’nin (YİMER 157) hizmet kalitesi ile kapasitesinin artırılması için örnek alınacak bir uygulamanın olup olmadığının çalışılması amacı ile düzenlenen çalıştaya; Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcılarından Dr. Gökçe Ok ile Mehmet Sinan Yıldız, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Veysel Dağlar, Göç Yönetimi Programı Koordinatörü Tommaso De Cataldo, Pusula Call Center Genel Müdürü Hasan Adıgüzel, Göç İdaresi Genel Müdürlük Daire Başkanlığı temsilcileri ve İl Göç İdaresi Müdürlükleri temsilcileri katıldı.

Program çeşitli etkinliklere sahne oldu

Program, Genel Müdür Yardımcısı Ok ve Yıldız’ın, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Kadıoğlu’nun, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanımı Dağlar’ın ve Göç Yönetimi Programı Koordinatörü Tommaso De Cataldo’nun açılış konuşmaları ile başladı. Programın ilk gününde katılımcılara yönelik olarak; YİMER 157 Proje Yöneticisi ve Grup Başkanı Ümit Bolat tarafından Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER 157) operasyon verileri, vermiş olduğu hizmetler, hizmet kanalları ve teknolojik alt yapısı hakkında geniş kapsamlı sunum yapıldı. Ayrıca katılımcılara, “Avusturya Uyum Fonu Çağrı Merkezi”, “Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi”, “AKBANK Çağrı Merkezi”, “Kızılay 168 Çağrı Merkezi”, “İl Göç İdaresi Müdürlükleri Özelinde Yaşanan Sorunlar ve Sorunlara Çözüm Önerileri” hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Programın ikinci gününde ise; “Kayıp Çocuklar Çağrı Merkezi 116 000”, “112 Acil Çağrı Merkezi” sunumları, eğitimler, tartışma oturumları düzenlendi. Üç ülkeden 7 çağrı merkezi ve toplamda 117 kişinin katılımı ile tamamlanan çalıştay sertifika ve plaket töreni ile toplu fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.

YİMER’den 7/24 hizmet

Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER 157), 7 gün 24 saat 7 dilde (Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca, Farsça ve Peştuca) yabancıların vize, ikamet, uluslararası koruma, geçici koruma gibi Genel Müdürlük mevzuatı kapsamına giren konularda sordukları tüm sorulara yanıt veriyor. YİMER, ayrıca öneri, şikayet veya yardım taleplerini de karşılayarak insan ticareti mağdurlarına ve göçmen kaçakçılığına maruz kalmış kişilere yönelik ihbar ve yardım hattı işlevini de sürdürüyor. 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 158 Alo Sahil Güvenlik, 112 Sıhhi İmdat, 110 Yangın İhbar vb. acil yardım hizmeti veren yardım hatlarına gerektiğinde anlık çeviri hizmeti sağlanırken, düzensiz göçmen, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı vb. konularda kolluk kuvvetleri ile koordineli şekilde çalışarak insan hayatının kurtulmasında etkin rol alıyor.