Uludağ Üniversitesi’nin medya ödülleri sahiplerini buluyor

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Uludağ Üniversitesi Marconi Medya ödülleri için Türkiye’de bir ilke imza atıldı. Ödül sahiplerine özel tasarım çoğaltılamayan ve benzersiz dijital sanat eseri takdim edilecek. Ödül kazananlar Bursa Uludağ Üniversitesi’ndeki törende buluşacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi Radyo ve Televizyon Topluluğu, 27 Mayıs’ta Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezinde düzenleyecekleri Türkiye’nin ilk Dijital Sanat Eseri(NFT) ödüllü medya töreninde 12 kategoride 12 kişiye NFT ödül verecek.

Geçtiğimiz yıllarda birçok tanınmış ismin ödül aldığı törende bu yıl bir ilke imza atılacak. Yaklaşık 2 bin öğrencinin gönüllü olarak katıldığı etkinlikte katılımcılara Metaverse VR deneyimi, Dijital Çizim gibi birçok özel etkinlikle keyifli anlar yaşatılacak.

Gelecekte potansiyel uygulamaları keşfetmeden önce NFT’yi doğru tanımlamak gerektiğini aktaran öğrenci topluluğu öğrencileri, "NFT uygulamaları genellikle kripto para birimleri ile karıştırılır. Durum tam olarak böyle değildir. Bu karşılaştırmanın arka planında insanların geleceğin internetine bugün sahip olduğu perspektiften bakması vardır. Dijital bir sanat eserine sahip olmak ancak parasal değeri varsa anlamlı gibi gözükür. Oysa ki geleceğin internetinde dijital varlıklar, insanların dijital kimlikleriyle bütünleşecektir. Olay paranın çok daha ötesinde anlamlar taşımaktadır" diye konuştular

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Marconi Medya Ödüllerindeki kategoriler, en iyi dizi, en iyi dizi oyuncusu, en iyi yardımcı oyuncu, en iyi video içerik üreticisi, en iyi youtube kanalı, en iyi talk show, en iyi karikatürist, en iyi yayın platformu, en iyi streamer, en iyi seslendirme sanatçısı, en iyi influencer, en iyi dijital eğitmen ve onur ödülünden oluşuyor.

Öte yandan etkinlikte oluşturulan alanlarda katılımcılara Metaverse VR deneyimi, Dijital çizim atölyesi, resim sergisi, canlı müzik gösterimi ve UlurTv özel fotoğraf çekim alanında farklı deneyimler sunulması planlanıyor.