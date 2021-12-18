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Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı: “Yaralı olduğumu fark etmedim, arkadaşlarıma yardıma koştum"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Bütün dünya bilsin ki ana vatanda, mavi vatanda ve uzay vatanda giderek artan iddia ile yolumuza devam edeceğiz.”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Bütün dünya bilsin ki ana vatanda, mavi vatanda ve uzay vatanda giderek artan iddia ile yolumuza devam edeceğiz.”
Bilim ve Teknoloji 18.12.2021, 14:24
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Bütün dünya bilsin ki ana vatanda, mavi vatanda ve uzay vatanda giderek artan iddia ile yolumuza devam edeceğiz.”