banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Altının gram fiyatı 501 lira
Altının gram fiyatı 501 lira
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
SGK'dan grip aşısı açıklaması
SGK'dan grip aşısı açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: “Whatsapp,, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını bildirdi.

Bilim ve Teknoloji 04.10.2021, 19:18
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: “Whatsapp,, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını bildirdi.

Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Whatsapp,, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P