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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: “Whatsapp,, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta”
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını bildirdi.
Bilim ve Teknoloji 04.10.2021, 19:18
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını bildirdi.
Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Whatsapp,, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir” ifadelerini kullandı.