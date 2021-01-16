Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sayan’dan dijital faşizmle mücadele açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, dijital faşizm ve kural tanımazlığın Türkiye’de hakim olmasına asla müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da konuşmalarında belirttiği üzere, son günlerde dünyada sıkça dijital faşizmin etkilerini gördüklerini belirtti.

Dijital faşizm konusuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Sayan, “Dijital faşizm ve kural tanımazlığın ülkemizde hakim olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Dijital sınırlarımızı korumak için gerekli tüm önlemleri alacağız” ifadelerini kullandı.