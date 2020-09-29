Uğur Okulları TEKNOFEST’ten gururla döndü

Uğur Okulları Narlıdere Kampüsü öğrencilerinden oluşan Orion Takımı TEKNOFEST 2020 kapsamında düzenlenen TÜBİTAK 1. Liseler Arası İHA Yarışması’nda 210 okul arasından Türkiye 3’üncüsü oldu.

Gaziantep’te düzenlenen 3. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’a katılan Uğur Okulları öğrencileri ödülle döndü. Uğur Okulları Narlıdere Kampüsü 11. Sınıf öğrencileri Ege Oktay ve Arda Dinçer ile danışman öğretmenler Tolga Çoban ve Levent Oktay’dan oluşan Orion Takımı TÜBİTAK 1. Liseler Arası İHA Yarışması’nda 210 okul arasından Türkiye 3’üncüsü oldu. Griffin ismini verdikleri drone’u daha güvenli uçuş sağlanması için dört yerine altı pervaneli olarak tasarladıklarını söyleyen öğrenciler, İHA’nı yapacağı görevleri de otonom (önceden programlama) olarak düzenlediklerini ve böylece yarışmada daha yüksek puan aldıklarını anlattı. 2018 yılında kurulan takım, ilk olarak 13. Meb Robot Yarışması’nda 3 bin proje arasından 8’inci oldu, ardından Uğur Okullarının düzenlediği U-Maker IV festivalinde Robotik alanında şampiyonluk elde etti. Son olarak TEKNOFEST’e aldıkları ödülle isminden söz ettiren Orion Takımı’nın hedefi robotik ve drone alanında uzmanlaşmak.

Her kaza yeni bir tecrübe oldu

Şubat ayından bu yana proje üzerinde çalıştıklarını söyleyen 11. sınıf öğrencisi Ege Oktay “Pandemi süreci bizim için zorlayıcı olsa da elimizden geldiğince çalışmaya devam ettik. Drone denemelerimizde birçok kez kaza yaptık ve her seferinde daha fazla tecrübe kazanarak koyduğumuz hedefe ilerledik. Bu yıl birincisi düzenlenen bu etkinlik için hangi okulların nasıl tasarımlar yapacağını bilmiyorduk ve bizim tasarımımızdan daha iyi tasarımlar olup olmayacağını yarışma alanında görecektik. Ama ödül alacağımıza inandık ve bu inanç için her zaman daha fazla çalıştık. 5 günlük yarış periyodunun sonucunda Türkiye üçüncüsü olduğumuz için gerçekten gururluyduk. Bu üçüncülük aynı zamanda seneye daha iyi bir derece elde etmek için bizi motive etmeye başladı” diye konuştu.

Hedefimiz yerli ve milli araçlar üretmek

Üniversitede mühendislik alanında eğitim almak istediklerini belirten 11. Sınıf öğrencisi Arda Dinçer “Ülkemiz için yerli ve milli araçlar üretilmesine destek olarak teknoloji konusunda dışarıya olan bağımlılığı azaltmada elimizden geleni yapmak istiyoruz. Üniversite eğitimimizde lisede olduğumuz gibi mühendislik, robotik gibi alanları içeren ve grup çalışmasının ön planda olduğu yarışmalara katılarak tecrübemizi arttırmak istiyoruz” dedi.

Özgün tasarım ödül getirdi

Öğrencilerinin başarısıyla gurur duyduğunu ifade eden Danışman Öğretmen Tolga Çoban ise şunları söyledi: “Özgün tasarımımız takımımıza ödül getirdi. Orion Takımı olarak tasarladığımız Griffin modelinde pervaneleri tutan kollara drone’un içerisine bakacak şekilde 4 derece eğim verdik. Bu şekilde öne az bir şekilde eğildiğimizde arka motorlar drone’un arka bölümüne daha kolay bir şekilde hava ittirebiliyor ve ön motorlar yere daha yatay bir pozisyona kalarak havayı aşağı doğru ittirerek havada kalmayı kolaylaştırıyorlar. Yani eğim sayesinde daha az enerji harcayarak hem ileriye atılmada hem de havada daha kolay bir şekilde kalabiliyoruz. Griffin modelini altı pervaneli olacak şekilde tasarladık. Bunun nedeni altı pervaneli modellerin dört pervaneli modellere göre daha güvenli uçuş sağlaması. Yarışma Etkinlik kurallarının görevler bölümünde yüksek puan alabilmek için İHA’nın yapacağı görevleri otonom bir şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor. Griffin modelimiz otonom şekilde verilen görevlerin tamamını başarı ile tamamladı. Görevleri başarı ile tamamlamamıza rağmen süre ve ağırlık katsayıları sonucunda çıkan puan ile üçüncülük elde ettik.”