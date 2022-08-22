Ücretsiz olan sosyal medya uygulamalarına dikkat

Bilişim Hukuku alanında çalışmalar yapan Av. Dr. Barış Günaydın, vatandaşların dijital mecrada karşılaştığı tehlikeli durumlara karşı alması gereken önlemlerden bahsetti. İnsanların, özellikle pandemi ile birlikte zorunlu ve hızlı bir dijitalleşme dönemi yaşadığını belirten Av. Günaydın, sosyal medya uygulamaları ile kişilerin sanal ortamda dijital izler bıraktıklarını aktardı. Bilinçsizce yapılan her eylemin internet ortamına sunulduğunu dile getiren Günaydın, “Ücretsiz bir şekilde telefonlara indirilen uygulamalar ile hem ücret siz oluyorsunuz hem de para vermeden bilgilerinizi paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“İzin verdiğimiz ölçüde bilgilerimize ulaşılıyor”

Birtakım uygulamaların izinsizce cihazın mikrofonuna veya kamerasına erişebildiğini dile getiren Barış Günaydın, “Cihazın etrafında herhangi bir plan, tatil veya alışveriş sohbetleri yapıldığı takdirde sosyal medya hesaplarımıza ürün reklamları düşüyor. Yani böyle bir algoritma ile çalışan düzenekle karşı karşıyayız ve biz izin verdiğimiz ölçüde bilgilerimize ulaşılabiliyor” dedi.

“En çok karşılaşılan problemlerden biri de dolandırıcılıktır”

“Bilişim hukukunun beraberinde getirdiği sorunların ayırdında olunması gerekiyor” diyen Av. Dr. Barış Günaydın, “En çok karşılaşılan problemlerden biri de dolandırıcılıktır. Kişisel verilerimizin iznimiz dışında paylaşılmasından kaynaklı olarak zaman zaman mağduriyetler ile karşılaşabiliyoruz. Aynı şekilde siber zorbalık kavramı da ön plana çıkıyor. Sıkça görüldüğü üzere çocukların ellerindeki tabletler ya da telefonlar ile istismarlara maruz kalabiliyorlar. Sosyalleştiklerini sandıkları ortamlar aslında onları rahat bir şekilde ağına çeken kötü niyetli insanlar ile dolu” diye ifade etti.

“Sosyal medya hesaplarına tedbirli bir şekilde yaklaşınız”

Farkındalığın artırılması adına kişilerin, internet üzerindeki tüm hesaplara tedbirli bir şekilde yaklaşmasını öneren Dr. Günaydın, “Devlet Kurumu adı altında ‘ödemeleriniz var’ ve ‘şuraya tıklayınız’ gibi mesajlar gelebilir. Kesinlikle durumu teyit etmeden bu mesajları ciddiye almayınız. Sosyal medya üzerinden takip ettiğiniz arkadaşlarınızın size olan iletilerini mutlaka sorgulayınız” şeklinde konuştu.

“Deliller kaybolmadan, mağduriyetinizi emniyet ile paylaşmalısınız”

Dolandırıcılık suçlarının kanıtlanabilmesi için emniyet güçlerinin bilişim suçları ile ilgili birimleri olduğunu belirten Günaydın, konu ile alakalı olarak sözleri şu şekilde sürdürdü:

“Yeni yasal düzenlemeler ile Bilişim Mahkemeleri kuruldu. Alanında uzman hâkim ve savcılarımız var. Dolayısıyla böyle bir durum ile karşı karşıya kaldığınızda, hemen suç duyurusunda bulunmalısınız. Bu süreçte, delillerin ve hangi IP adresinden girilmiş vb. tespitler yapılıyor. Deliller kaybolmadan, mağduriyetinizi emniyet ile paylaşmalısınız ki biz de iz sürelim. Kötü niyetli kişiler tüm bu detayları bildiği için dijital mecrada iz bırakmadan insanlara zarar verebiliyor. Ne kadar farkında davranırsanız suç konusunda emniyet güçlerine yardımcı olursunuz ve hakkınızı arayabilirsiniz. Biz dernek olarak bakanlıklar ile gerçekleştirdiğimiz protokoller çerçevesinde ülke çapında eğitimler veriyoruz. Eğer talepler olması dahilinde okullara da siber güvenlik eğitim hizmetleri sunuyoruz.”