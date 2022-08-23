Ücretsiz kodlama kursuna giden çocuklar kendi robotlarını kodladılar

Tuzla Belediyesi Bilgi Evi’nin yaz sonu sergisi Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle açıldı. Tuzla Belediyesi Bilgi Evi’nde ücretsiz robotik kodlama kursuna giderek kendi robotlarını kodlayan 11 yaşlarındaki Ece Çalışkan ve Enis Dinler’in standı yoğun ilgi gördü. Sergi açılışına katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Gelecekte yaşayacağımız akıllı şehir, akıllı dünya, akıllı evler gibi konularda kodlama artık olmazsa olmaz hayatımızda yer alacak. Bilgisayar programlama ve kodlamanın her meslek için çok kıymetli olacağına inanıyorum. Bireylerimizin veriyi işleyecek bilgiye ihtiyacı var. Kodlama dahil, bilgisayar programcılığı konusunda da elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Tuzla’da 8-14 yaş grubu çocukları sokağın olumsuz ortamından uzaklaştırarak, onların güvenli ve kontrollü bir ortamda ders çalışmalarını, kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını, boş vakitlerini yararlı bir şekilde değerlendirmelerini, sosyal alanda yeteneklerini geliştirebilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Tuzla Belediyesi Bilgi Evi’nde, yaz sonu sergisi yapıldı. 5 merkezde 40 farklı branşta düzenlenen eğitimlere 4 bin 500 öğrenci katıldı. 4 gün sürecek serginin açılışını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yaptı. Açılıştan sonra stantları tek tek ziyaret edip çocuklarla bol bol sohbet eden Başkan Yazıcı, “Çocuklarımıza okulun dışında bir üçüncü adres belirtmek çok önemli. Bilgi Evi, Kişisel gelişim, toplumsal adaptasyonu ve hayat adaptasyonu sağlıyor” dedi. Çocuklarla birlikte Tuzla’da büyük bir aile fotoğrafı veren Başkan Şadi Yazıcı, herkesin en az bir müzik aleti ve spor yapması konusunda tavsiyelerde bulundu. Ayrıca ilk Bilgi Evi’nin açılmasının üzerinden 8 yıl geçmesi nedeniyle pasta kesildi.

Robotik kodlama yapan çocuklara yoğun ilgi

Başkan Yazıcı, Tuzla Belediyesi Bilgi Evi’nde ücretsiz robotik kodlama kursuna giderek kendi robotlarını kodlayan 11 yaşlarındaki Ece Çalışkan ve Enis Dinler’in standını ziyaret etti. Ece ve Enis’in hazırladığı robotu inceleyen Başkan Yazıcı, kodlama ve temel bilimler üzerine kendisini dinleyen çocuklara tavsiyelerde bulundu.

“Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz”

Sergi açılışında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Bilgi Evi’nde 8 yılı tamamladık. 40’dan fazla farklı branşta çok güzel işler yapılıyor. Çocuklarımıza okulun dışında bir üçüncü adres belirtmek konusunda çok önemli. Bilgi Evi, Kişisel gelişim, toplumsal adaptasyonu ve hayat adaptasyonu sağlıyor. Gelecekteki Tuzla’yı oluşturacak nesilleri ve toplumu oluşturacak bireyleri, ağaç yaşken eğilir modeliyle çocuklarımızı geleceğe hazırlama konusunda elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“Her bireyin veriyi işleyecek bilgiye ihtiyacı var”

Bilgi Evi’nde ücretsiz kodlama kursu olduğunu belirten Başkan Yazıcı,” Bilgisayar programcılığı gelecek için çok kıymetlidir. Bir bilgisayar programlama dilini herkes öğrenmelidir. Her yerde söylüyorum. Kodlama gelecekte yaşayacağımız akıllı şehir, akıllı dünya, akıllı evler gibi konularda artık olmazsa olmaz hayatımızda yer alacak. Bilgisayar programlama ve kodlamanın her meslek için çok kıymetli olacağına inanıyorum. Bireylerimizin veriyi işleyecek bilgiye ihtiyacı var. Kodlama dahil, bilgisayar programcılığı konusunda da elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“Bütün gençlerin en bir müzik aleti çalmasını ve spor yapmasını sağlayacağız”

Piyano başında çocuklarla sohbet eden Başkan Yazıcı, Tuzla’da her çocuğun en az bir müzik aleti çalması için çalışacaklarını belirterek, “Bütün gençlerimizden Tuzla’da bir şey istiyorum. Mutlaka bunu başaracağız. Herkesin piyano başta olmak üzere bir müzik aleti çalmasını sağlayacağız. Herkesin kendisini en iyi hissettiği spor dalına ulaşmasını sağlayacağız” dedi. Başkan Yazıcı çocuklara ‘Bunu tüm Tuzla’ya yayacağız. Söz mü?’ diyerek sordu. Çocuklar da Başkan Yazıcı’ya ‘Söz’ cevabını verdi.