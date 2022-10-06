“Uçangöz Albatros” kaçak döküm ve kaçak yapı girişimlerinin kabusu olacak

Büyükçekmece Belediyesi, “Uçangöz Albatros” adını verdiği insansız hava aracı projesiyle İstanbul’da bir ilke imza attı. 14 milyon metrekare yüzölçümüyle İstanbul’un en büyük 3’üncü ilçesi olan Büyükçekmece 7/24 havadan denetlenirken, kaçak yapı ve kaçak döküm girişimleri de anında tespit edilebiliyor.

Gelişen teknolojik uygulamaları yakından takip eden Büyükçekmece Belediyesi, “Uçangöz Albatros” adını verdiği insansız hava aracı vasıtasıyla kaçak yapı tespiti, kaçak hafriyat dökümü, yeşil alan değişim tespiti ve imar planlarında kot kesim hesaplamasını en kısa sürede yapabiliyor. Büyükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılan analiz ve planlama çalışmaları kurum bünyesinde yürütülerek, hedeflenen amaç doğrultusunda ilçenin tamamında yüksek çözünürlüklü hava fotoğrafları ve nokta bulutu elde edilebiliyor. Üretilen nokta bulutları sayesinde ilçenin 3 boyutlu görüntüleri oluşturuluyor. 3 boyutlu görüntülerle geçmiş görüntüler karşılaştırılarak kaçak yapı, kaçak döküm ve hafriyat tespitleri yapılabiliyor. İstanbul’un en önemli içme suyu havzalarından olan Büyükçekmece Gölü ve çevresini 7/24 havadan takip eden Uçangöz Albatros insansız hava aracı, eski ve yeni görüntüleri karşılaştırarak kaçak yapı ve kaçak kat tespiti de yapabiliyor.

Afet öncesi ve sonrasında hayati önem taşıyacak

Uçangöz Albatros Projesi, afet öncesi ve sonrasında çeşitli önlemler alınması açısından da hayati önem taşıyor. Tsunami, taşkın ve sel alanlarının yükselti modellemesi yapılarak afet öncesi önlemlerin alınması, deprem sonrasında da yıkılan yapıların anlık olarak tespit edilmesi ve hızlı müdahale imkanının oluşturulması sağlanacak. Tüm bu çalışmaların ışığında elde edilen güncel harita verileri vatandaşın kullanımına açık olan kent rehberi sistemi üzerinden de hizmete sunuluyor. Projede kamu yararı gözetilerek milyonlarca TL’ye mal olacak yüksek çözünürlüklü hava fotoğrafı çekimleri ve 3 boyutlu harita ve modelleme işlemlerinin belediyenin kendi öz kaynakları ve personelleriyle yapılarak büyük bir tasarruf sağlanması hedefleniyor.