Uçakla seyahat etmek artık hayal oldu! Bilet fiyatları uçuşta...

Örneğin İstanbul'dan Moskova'ya uçakla seyahat etmek isteyen bir kişi sadece gidiş için 6 bin tl ile 22 bin tl arasında fiyat ödemek durumunda kalıyor. Bir de bunun dönüş maliyetini düşündüğümüzde ortaya çıkan maliyet altından kalkılır gibi görünmüyor.

Durum Türkiye içerisinde şehirlerarası uçuşlar için de geçerli. Yine örnek vermek gerekirse İstanbul'dan yeni açılan Rize-Artvin Hava Limanı'na uçmak isteyen bir kişi sadece gidiş için 700 tl ile 2.500 tl arasındaki seçeneklerden birisini tercih etmek durumunda kalıyor.

Uçak, özellikle memleketi uzak olanların tercih ettiği bir ulaşım aracı. Şimdi önümüzde yaz sezonu var ve özellikle büyükşehirlerde yaşayan ve memleketi anadolu şehirleri olan vatandaşlar tatil için planlar yapmaya başladı. Vatandaşlar uçak biletlerindeki fahiş fiyatları görünce alternatif ulaşım yollarını aramaya başladı.

Şehirlerarası otobüs fiyatları da oldukça yüksek. Yine İstanbul'dan örnek vermek gerekirse, Artvin'e otobüsle gitmek isteyen bir yolcu, fiyatlar değişmekle birlikte sadece gidiş için 500 tl'nin üzerinde bir fiyat ödemek zorunda.