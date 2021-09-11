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Twitter’dan ‘troll’ hamlesi: Bot hesaplar ifşa edilecek

Twitter otomatik paylaşım yapan bot hesapları ifşa edecek. Kısıtlı bir grupla test edilen özelliğin yakın bir zaman içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.

Bilim ve Teknoloji 11.09.2021, 11:30
Twitter’dan ‘troll’ hamlesi: Bot hesaplar ifşa edilecek

Bot hesaplar daha çok belirli gruplar tarafından gündem oluşturmak için kullanılıyor. Bu yalan haber ya da suni gündemlerin hızlı bir şekilde yayılmasına da neden oluyor.

Twitter bu nedenle bot hesaplara karşı radikal bir adım attı. Şirket, bundan sonra bot ve otomatik paylaşım yapan hesapları etiketleyecek. Böylece kullanıcılar, otomatik ve bot hesaplarla ilgili bilgi sahibi olabilecek.

Twitter tarafından yapılan açıklamalara göre bir hesabın bot hesap olup olmadığını anlamak için profiline girmeye gerek kalmayacak. Çünkü bot hesaplar, akış sayfasında da görülecek şekilde işaretlenecek.

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