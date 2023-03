Twitter’da erişim sorunu yaşanıyor!

Bugün akşam saatlerinde Twitter’da paylaşılan bağlantılara tıklamak isteyen kullanıcılar şu uyarıyla karşılaştı: “{“errors”:[{“message”:”Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information”,”code”:467}]}”

Sorun hem mobilde hem de masaüstünde sürüyor. Platformda ayrıca fotoğraf da paylaşılmıyor.

Britanya merkezli internet gözlemevi Netblocks, sorunun küresel olduğunu ülke bazlı kısıtlamalardan kaynaklanmadığını bildirdi.

Platformun resmi açıklaması şöyle: “Twitter’ın bazı kısımları şu anda beklendiği gibi çalışmıyor olabilir. İstenmeyen sonuçlara yol açan bir değişiklik yaptık. Şu anda üzerinde çalışıyoruz ve düzeltildiğinde bir güncelleme paylaşacağız.”