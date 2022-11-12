Twitter’da 8 dolara mavi tik uygulaması şirketleri milyonlarca dolar zarara uğrattı

Dünyaca ünlü iş adamı Elon Musk’ın Twitter Blue üyelerine ‘mavi tik’ verme uygulaması sonrasında yaşanan ‘taklit hesap’ manipülasyonu büyük şirketlere milyonlarca dolara mal oldu.

Dünyaca ünlü iş adamı Elon Musk’ın sosyal medya platformu Twitter’ı satın almasından sonra attığı adımlar dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Twitter Blue adını verdiği yeni ücretli abonelik paketini hizmete sunan Musk, kullanıcıların aylık 7.99 dolar karşılığında ‘mavi tik’ olarak da bilinen ‘onaylanmış hesap’ rozetlerine sahip olabileceğini duyurmuştu. Musk’ın bu hamlesi sonrasında Twitter Blue üyeliği alan birçok kullanıcı ‘mavi tik’ sahibi oldu. Bu kullanıcılardan bazıları ise dünyaca ünlü şirketlerin ve tanınmış kişilerin sahte hesaplarını taklit etmeye başladı. En göze çarpan ise dünyaca ünlü savunma sanayii şirketi F-16, F-35 gibi savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin’in sahte hesabından atılan tweet sonrası şirket hisselerinin borsada yüzde 5’lerin üzerinde değer kaybetmesi oldu. Dünyaca ünlü savunma şirketinin sahte hesabından atılan tweet’te, şirket tarafından ABD, Suudi Arabistan ve İsrail’e silah satışının durdurulma kararı alındığı duyurulmuştu.

“7.99 dolara Twitter Blue üyesi olan herkese mavi tik dağıtmaya başlayan Twitter, sonrasında önemli problemler yaşanmasına yol açtı”

Yaşanan olaylar hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirmelerde bulunan Teknoloji Editörü ve Sosyal Medya İçerik Üreticisi Ozancan Sadık Kubilay, “Elon Musk 44 milyar dolara Twitter’ı satın aldı ve satın aldıktan sonra da oldukça enteresan şeyler yapmaya başladı. Biliyorsunuz çok yakın bir zamanda da Twitter Blue isimli bir hizmeti 7.99 dolara çekerek, bu hizmetin içerisine bir de ‘mavi tik’ hizmetinin dahil edileceğini duyurdu. Bu arada Twitter Blue şu an sadece Amerika Birleşik Devletleri ve 4 farklı ülkede kullanılabiliyor. 7.99 dolara Twitter Blue üyesi olan herkese mavi tik dağıtmaya başlayan Twitter, sonrasında önemli problemler yaşanmasına yol açtı” ifadelerini kullandı.

“Gün sonunda baktığınızda milyon dolarlardan bahsediyoruz”

Taklit hesapların mavi tik alması sonrasında yaşanan olayların milyonlarca dolarlık kayıplara yol açtığına vurgu yapan Kubilay şunları kaydetti:

“Bir savunma şirketi olan Lockheed Martin’in taklit hesabı şöyle bir paylaşım yaptı. Hesap; ‘Amerika, Suudi Arabistan ve İsrail’e silah satışını durdurduk’ diye bir tweet attı. Sonrasında bu açıklamadan dolayı şirket hisselerinde yüzde 5’lik bir kayıp yaşandığını gördü borsadaki tüm kullanıcılar. Oldukça büyük bir yıkım. Ardından hemen yine bir ilaç şirketi için yapılan paylaşımda, yine taklit bir hesaptan yapılıyor ama bu hesap da onaylı bir hesap. Şöyle bir açıklama yapıldı, ‘insülin ilaçları artık ücretsiz’ gibi bir tweet atıldı. Sonrasında bu şirketin de borsadaki hisselerinde yüzde 3’ün üzerinde bir kayıp yaşandı. Bu kayıplar yüzde 3, yüzde 5, dile kolay gibi geliyor. Ama gün sonunda baktığınızda milyon dolarlardan bahsediyoruz. Borsada işlem gören bu şirketlerin değerleri milyonlarca doları buluyor. Dolayısıyla yüzde 3, yüzde 5’lik kayıplar bile oldukça can yakıcı olabiliyor.”

“Aslında karşımıza çıkan şey Twitter’ın değil Elon Musk’ın politikaları”

Yaşanan olayların ardından Twitter Blue üyelerine mavi tik satışının durdurulduğunun altını çizen Kubilay, “Bu yaşanan olaylardan sonra Elon Musk yönetimindeki Twitter, 11 Kasım itibarıyla Twitter Blue üzerinden ‘mavi tik’ satışını durdurdu. Aynı zamanda bu mavi tiki alanların hesaplarından da mavi tiki kaldırdı. Ben bu konuda şöyle bir düşünceye hakimim. Özellikle onaylanmış rozetlerin biraz daha doğasına aykırı bir hareket olduğunu düşünüyorum, bu para ile satış konusunun. Çünkü onaylanmış rozetler zaten kamuoyuna etki eden isimlere verilen ya da kamuoyuna bir içerik üreten kişilere verilen bir şeyken bunun para ile satılması önemli zararlara yol açabiliyor. Bu hizmet nasıl bir dönüşüme uğramalı derseniz de benim düşüncem, insanlar mavi tik almak istediklerinde şartların biraz daha gevşetilmesi en doğru karar olabilir diye düşünüyorum. Bakalım Twitter önümüzdeki günlerde nasıl bir yenilikle karşımıza çıkacak ve dünyada ses getirecek. Aslında karşımıza çıkan şey Twitter’ın değil Elon Musk’ın politikaları” şeklinde konuştu.