Twitter’a alternatif olacak 5 sosyal medya platformu

Twitter’ın satışıyla birlikte birçok kullanıcının yeni platform arayışında olduğunu ifade eden sosyal medya uzmanı Alaattin Çağıl, 5 sosyal medya platformunun Twitter’a alternatif olabileceğini söyledi.

Uzun bir süredir Elon Musk’a satılması planlanan ve süreç içerisinde çeşitli aksaklıklar meydana geldiği için satışı gerçekleşmeyen Twitter, geçtiğimiz günlerde Elon Musk tarafından satın alındı. Twitter’ın satışıyla birlikte kullanıcılar uygulamaya alternatif olabilecek sosyal medya platformları ile ilgili arayışlara başlarken, sosyal medya uzmanı Alaattin Çağıl da Twitter’a alternatif olabilecek 5 sosyal medya platformunu açıkladı. Çok dilli bir mikroblog uygulaması olan Koo’dan bahseden Çağıl, “Hindistan’da geliştirilen Koo, Twitter’a alternatif uygulamalardan bir tanesi. Hindistan’da yaklaşık olarak 25 milyon kullanıcısı bulunan platform, 2020 yılında kullanıcılara sunuldu” dedi.

“Tumblr, hem mikroblog hem de sosyal medya platformu”

Tumblr’ın hem sosyal medya platformu hem de bir mikroblog olduğunu belirten Çağıl, “Yaklaşık 13 milyon kullanıcısı bulunan Tumblr’da kullanıcılar sinema, doğa, edebiyat başta olmak üzere birçok farklı kategoride blog yazıları hazırlayıp platform üzerinden paylaşabiliyor” diye konuştu.

Twitter’a benzer bir uygulama olan Cohost’un da dikkatleri üzerine çektiğini belirten Alaattin Çağıl, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

“Beta aşamasında olan Cohost, kullanıcıların platforma kaydolarak birbirlerine mesaj göndermesini mümkün kılıyor. Başkalarını takip edebilen kullanıcılar, aynı zamanda takip ettikleri kişilerin ne yayınladıklarını da görebiliyor.”

“Counter Social, reklamsız bir sosyal medya platformu”

Reklamsız bir sosyal medya platformu olan Counter Social’dan bahseden Çağıl, “Counter Social, kullanıcıların gönderi paylaşmasına izin veriyor. Aynı zamanda Facebook gibi kullanıcılar ne düşündüklerini de gönderi olarak paylaşabiliyor. Pek çok kullanıcısı bulunan Counter Social da Twitter’a alternatif arayanlar tarafından kullanılabilir” dedi.

Merkeziyetsiz sosyal ağ: Mastodon

Mastodon’un 2016 yılında piyasaya sürülen bir sosyal ağ olduğunu belirten Çağıl, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı:

“Akışı Twitter’a göre çok daha kişiselleştirilmiş olan Mastodon, açık kaynaklı bir sosyal medya platformu. Merkezi olmayan bir sosyal medya platformu olan Mastodon’un da Twitter’a alternatif olduğunu söyleyebiliriz.”