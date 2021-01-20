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Twitter Reklam Yasağı Reklamveren Penceresinden Ne İfade Ediyor?

19 Ocak tarihi itibari ile Resmi Gazete yayını ile yürürlüğe giren reklam yasağının kısa özeti; “Twitter uygulamasına Türk Şirketler artık reklam veremeyecek.” Peki bu durum reklamveren penceresinden bakıldığında ne ifade ediyor? Reklam Yasağı ne demek?

Bilim ve Teknoloji 20.01.2021, 13:43
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Twitter Reklam Yasağı Reklamveren Penceresinden Ne İfade Ediyor?

Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK), daha önce Twitter’a ve benzer başka uygulamalara bildirimi yapılan, Türkiye’de temsilci belirleme ve bunu resmi olarak bildirme yükümlülüğünü yerine getirmedikleri için Twitter ile birlikte Periscope ve Pinterest uygulamalarına da reklam yasağı getirildi.

Bu platformlara Türk şirketleri reklam veremeyecek. İşin asıl özeti bu. 

Peki şimdi ne olacak?

İletişim ve Medya Danışmanı Barış Karaoğlan, reklamveren penceresinden bakıldığında reklam yasağının ne demek olduğunu açıkladı.

Öncelikle bilinmelidir ki, reklam sektörü bu anlamda ciddi bir zarara uğramaz. Uğrayamaz. Reklam dünyası akan su gibidir, akar ve yatağını bulur. Olan Twitter’a mı olur dersek, aslında tam da öyle olur. Rakip ve alternatif mecralar reklam pastasından hemen paylarını alabilmek için sıraya girerler. Çünkü reklam döngüsü devam etmek zorunda ve hızlıca yeni bir kriz yönetimi ile yeni kampanyalar birbirini kovalar. Hatta bu reklam yasağının uygulanıyor olması, reklamcılar arasında yeni kampanya fikirlerini de beraberinde getireceğinden belki de reklamveren tarafında yeni bir hareketlenmenin de yaşanacağı anlamına gelebilir. 

İçerik Üreticiler, Fenomenler ya da Ünlüler ile yapılan yukarı kaydır ya da benzer reklamlar da bu yasak kapsamında mı?

 

Sosyal Medya Dünyasında isimleri Influencer olarak bilinen içerik üreticiler, fenomen ya da ünlüler, bu yasak kapsamında tutulmuyor gibi görünse de içinde reklam unsuru barındıran tüm içerikler bu yasak kapsamına dahil edilecektir. Bu durumda böyle bir riski ne reklamveren alabilir, ne de o reklamı sayfasında yayınlayacak hesap sahibi. Reklam şirketleri de bu konularda tebdirlerini alacaklardır elbette. O yüzden içinde reklam-tanıtım olabilecek her durum bu yasak kapsamına alınacaktır.

Türk Şirket reklam veremeyecek ama yurtdışı kaynaklı şirketlerde durum ne?

 

Burada en çok dikkat edilmesi gereken konu şu; bu yasağı delmeye çalışacak girişimlerin olabileceğini hesap edersek, yabancı kaynaklı bir şirket üzerinden elbette Twitter’a ya da yasaklı diğer platformlara reklam verilebilir-verilecektir fakat bu durumda, reklamın içeriği Türkiye’deki bir hizmeti ya da ürünü barındırıyorsa, yine reklam yasağına dahil edilebilecektir. O yüzden önem ve özenle dikkat edilmesi gereken bir süreç olduğundan, yasalarımız önünde suç olabilecek girişimlerden kaçılması doğru olacaktır.

Twitter bundan sonra ne yapacak?

Twitter’ın yapacağı şey belli, bir durum değerlendirmesi yaparak, ne kaybettik, ne kazanacağız sorularını kendilerine soracak ve bir hareket planı çerçevesinde kararlarını uygulamaya sokacaklar. Temsilci atayarak, sergilemeye çalıştıkları kararlı tutumlarından vazgeçmeleri en doğru yol olacaktır. Aksi halde, sosyal medya kullanım alışkanlıklarının bu kadar yoğun olduğu ve reklam pastası bu denli büyük olan bir ülkeden tam anlamıyla vazgeçmek, verilebilecek en yanlış karar olacaktır. Tahminen önümüzdeki günlerde temsilci atamaya karar verdiklerini açıklayacaklardır. 

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