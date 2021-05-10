Twitter ödeme sistemini test etmeye başladı!

Twitter, kullanıcıların para gönderip almasına olanak tanıyan yeni bir özelliği test etmeye başladı. Tip Jar ( Twitter Bahşiş Kutusu ) adı verilen yeni hizmet, kullanıcıların para gönderecekleri elektronik ödeme hizmetlerinin listesini içeren kişisel bilgi sayfalarına yeni bir kod ekleme olanağı tanıyor.

Teknoloji konusunda uzmanlaşmış cNet.com internet sitesine göre, hali hazırda İngilizce Twitter kullanan herkes İOS ve Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlardan hesaplara gönderim yapabiliyor.

YENİ HİZMETLER EKLENİYOR

Dünya çapında sınırlı sayıda insan Twitter’ı İngilizce kullanırken, bilgi sayfalarına Tip Jar simgesini ekleyebilir. Bu grup, içerik oluşturucular, gazeteciler, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarını içeriyor. Twitter, kısa bir süre içinde yeni hizmetini dünyanın geri kalan dillerine ve coğrafi bölgelerine de sunmayı hedefliyor. Kullanıcılar ayrıca ‘ClubHouse’ uygulamasıyla rekabet etmek adına Twitter tarafından başlatılan ‘Spaces’ uygulamasıyla Android cihazlara uyarılar gönderebilir. Twitter, Spaces hizmetini 600 veya daha fazla takipçisi olacak şekilde genişletti.

Bu bağlamda Twitter Kıdemli Ürün Yöneticisi Esther Crawford, Tip Jar’ın Twitter'daki konuşmaları şekillendiren harika sesleri desteklemenin kolay bir yolu olduğunu söyleyerek, bu gelişmenin insanların Twitter’da parayla destek almaları ve sunmaları için yeni yollar sağlamak adına yapılan ilk iş olduğunu vurguladı.