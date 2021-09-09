Twitter'ın yeni özelliği dünyada ilk defa Türkiye’de test edilecek!

Twitter’dan tarafımıza iletilen bilgiye göre Twitter Reactions ismindeki yeni özellik ilk olarak Türkiye’de test edilecek. Kullanıcılar tweet’leri beğenmek ve RT’lemek dışında yeni bir fonksiyona kavuşacak. Beş farklı emojiden birini kullanarak tweet hakkında görüşünü hızlı ve kolay bir şekilde paylaşacak. Daha önce Facebook’tan aşina olduğumuz emojilerle tepki özelliğini dünyada ilk defa Türkiye’deki Twitter kullanıcıları deneyecek.

Twitter, kullanıcıların deneyimlerine göre ek emojiler ekleyebileceğini ve bu özellikte çeşitli değişikliklere gidebileceğini ifade ediyor. İlk etapta yalnızca Türkiye’de test edilecek özelliğin diğer bölgelere genişletilmesi değerlendirilecek.

Twitter Reactions özelliği nasıl kullanılır?

Herhangi bir tweet’in beğeni butonuna basılı tutarak emoji penceresini açabilirsiniz. Seçtiğiniz emoji, tweet hakkındaki düşüncenizi kolay bir şekilde aktarmanızı sağlayacak. Eskisi gibi yalnızca beğenmek istiyorsanız beğen düğmesine kısa süre dokunmanız yeterli.

Twitter Reactions'u twitter.com web sayfasından, Android ve iOS platformlarındaki Twitter uygulamalarından kullanabilirsiniz. Uygulamayı güncellemeniz yeterli olacak. Bu özellik henüz tüm Türkiye’de kullanıma sunulmadı. Önümüzdeki saatlerde genel kullanıma açılacak.

Reactions özelliğinin yalnızca Türkiye’de test edileceğini duyuran Twitter şu bilgileri paylaştı:

"Bir beğeni her zaman *tüm hisleri* karşılamadığından, insanlara bir Tweet hakkındaki duygularını hızlı ve kolay bir şekilde paylaşmaları adına yeni bir yol sağlamak için bir dizi emoji ekledik: Düşünen surat, üzülen surat, gülen surat, alkış ve tabii ki beğeni kalbi. Tepkiler ayrıca, bir Tweetin yanında (gerçek zamanlı olarak Beğen düğmesinin yanında) gösterildiğinden, konuşma ilerledikçe diğerlerinin konuşmayı daha iyi anlamalarına yardımcı olacak. Twitter çok çeşitli insanlara, kültürlere ve topluluklara sahiptir. Bu nedenle, evrensel olarak tanınan ve insanların Tweetler hakkında ifade etmek istediklerini temsil eden ve nihayetinde daha anlamlı konuşmaları teşvik eden emojiler bulmaya çalıştık.

Bunu yapmak için, Tweetlerde en sık kullanılan kelimelerin ve emojilerin neler olduğunu araştırdık ve insanların Tweetleri okurken neler hissettiklerine ve hangi emojilerin dünya çapında yankı bulduğuna dair anketler gerçekleştirdik. Tweetlerde en çok kullanılan emojinin gülme emojisi olduğunu bulduk. Aynı zamanda çoğu insan bize 'komik', 'destek'/'neşe', 'anlaşma' ve 'harika' etrafında dönen tepkileri hem ifade etmeyi hem de almayı tercih edeceklerini söyledi. İnsanların Tweetleri okurken hissettikleri en önemli duyguların ‘eğlenmiş’ ve ‘meraklı’ olduğunu belirledik. 'Hayal kırıklığı' ve 'öfke' aynı zamanda insanların Tweetleri okurken hissettikleri yaygın duygular olsa da ve bazı insanlar Tweetlere katılmadıklarını ifade etmek istese de şu anda bunları emoji reaksiyonları olarak dahil etmiyoruz. Amacımız her zaman herkese açık ve sağlıklı sohbeti desteklemek ve mevcut emoji setimizin sohbetleri nasıl etkileyeceğini görmek istiyoruz. Konuştuğumuz kişiler, bazı düşüncelerine olumsuz tepkiler almaktan endişe duyduklarını ve insanlar Tweetleri hakkında böyle hissederse, daha fazla bağlama izin veren diğer etkileşim yöntemlerini tercih edeceklerini belirtti"