Twitter hesap doğrulamada yeni dönem

Twitter’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere verildi: “Geçtiğimiz birkaç ay içinde, hesap doğrulama uygunluk kriterlerine açıklık getirmek için çalışıyoruz ve halkın geri bildirimleriyle şekillendirilen yeni bir politika başlattık. Ayrıca, artık güncellenmiş doğrulama kriterlerini karşılamayan, etkin olmayan veya eksik bilgileri olan hesaplardan doğrulama rozetini otomatik olarak kaldırarak bu politikayı uygulamaya başladık. Bugünün uygulama sunumu, Twitter'da doğrulamaya daha fazla şeffaflık, güvenilirlik ve netlik sağlama planlarımızdaki bir sonraki dönüm noktasını işaret ediyor.“

Twitter’da mavi tık, insanların yüksek kamu yararına olan hesapların gerçekliğini ayırt etmelerine yardımcı olma yollardan biri. Bu Twitter'daki kişilere sohbet ettikleri insanlar hakkında daha fazla bağlam sunarak güvenilir olup olmadığını belirleyebilmelerini sağlıyor. Bugünkü uygulama lansmanıyla, Twitter, doğrulanmış hesaplar için yeni yönergeler de sunuyor. Bu doğrulama yönergeleri, genel olarak Twitter topluluğunun iyileştirilmesi için sağlıklı konuşmaları teşvik etmeyi amaçlıyor. Twitter Kurallarını defalarca ihlal eden doğrulanmış hesaplar da mavi rozetin kaldırılmasına yine tabi olacak.

KİMLER UYGUN?

Twitter’da doğrulamaya hak kazanmak için, altı kategoriden birinin kriterlerine uymanız gerekiyor:

Devlet

Şirketler, markalar ve kuruluşlar

Haber kuruluşları ve gazeteciler

Eğlence

Spor ve oyun

Aktivistler, organizatörler ve diğer etkili kişiler

Doğrulama politikasında belirtilen kategoriye özgü uygunluk kriterlerine ek olarak, hesap bilgilerinizin eksiksiz olması gerekiyor, yani bir profil adınız, bir profil resminiz ve onaylanmış bir e-posta adresiniz veya telefon numaranız olmalı. Ayrıca hesabınız son altı ay içinde aktif olmalı ve Twitter Kuralları'na riayet etmeli.

HESAP DOĞRULAMA İÇİN NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?

Önümüzdeki birkaç hafta içinde, Twitter'daki herkes yeni doğrulama uygulamasını doğrudan Hesap Ayarları sekmesinde görmeye başlayacak. Twitter, bunu kademeli olarak herkesin kullanımına sunacak.

Başvurunuzu gönderdikten sonra, birkaç gün içinde Twitter'dan e-posta ile yanıtı bekleyebilirsiniz, ancak bu süreç birkaç hafta da sürebilir. Başvurunuz onaylanırsa profilinizde otomatik olarak mavi rozeti göreceksiniz. Bir hata yapıldığını düşünüyorsanız, başvurunuzla ilgili Twitter'dan karar bildirimi aldıktan 30 gün sonra yeniden başvurun.

HAKKINDA SAYFASI HAZIRLIĞI

Bundan sonraki adımlar için ise Twitter açıklamasında şu satırlar yer aldı:

“Mevcut doğrulama politikasının Twitter'da doğrulanmaya uygun olması gereken tüm kişileri temsil etmeyebileceğini biliyoruz, bu nedenle bu yıl içinde bilim adamları, akademisyenler ve dini liderler gibi daha fazla kategori sunmayı planlıyoruz. Doğrulama hakkında güncel kalmak için @Verified'ı takip ettiğinizden emin olun. Ayrıca, kullanıcıların profillerini kullanarak Twitter'da kendilerini ifade etme yöntemlerini genişletmeye ve yeni hesap türlerini kullanıma sunmaya devam etmekten de heyecan duyuyoruz. Son güncellememizden bu yana, otomatik hesaplar üzerinde sürekli araştırmalar yapıyoruz ve önümüzdeki birkaç ay içinde bu hesap türünü belirtmenin bir yolunu, hatırlatıcı hesaplarla birlikte sunmayı planlıyoruz. İnsanların kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak için Twitter profilinde yapılan iyileştirmeleri de araştırıyoruz, örneğin bir Hakkında sayfası aracılığıyla. Yakında tüm bunlarla ilgili daha fazlasını paylaşacağız.”