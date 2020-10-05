Twitter'dan yanlış bilgi yayılımına karşı yeni özellik: Birdwatch!

Twitter yanlış bilgileri ortadan kaldırmak için Birdwatch özelliğini test ediyor. İşte Twitter'a gelecek olan Birdwatch özelliği hakkında bilinmesi gerekenler.

DEZENFORMASYONA KARŞI "BIRDWATCH" ÖZELLİĞİ YOLDA

Milyonlarca kullanıcıya hizmet veren ve son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni özelliği Birdwatch ortaya çıktı.

Twitter, kullanıcıların yanlış bilgilendirmeyi önlemek için tweetlere notlar eklemelerine olanak tanıyan yeni bir özellik geliştiriyor. Bu özelliğin adının Birdwatch olacağı söyleniyor. Birdwatch özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmezliğini koruyor.

Yeni özellik hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor. Twitter'ın Birdwatch özelliği hakkında detayları paylaşmasına kesin gözüyle bakılmakta. Son olarak özelliğin ABD seçimlerinden önce yayınlanmayacağı söyleniyor.