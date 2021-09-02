Twitter da aboneye özel ücretli içerik uygulamasına başlıyor: 'Süper takip' nedir? Fiyatlar ne kadar?

Popüler sosyal medya uygulaması Twitter tarafından dün yapılan açıklamada, kullanıcıların para kazanmasını sağlayan “süper takip” özelliğinin başladığı açıklandı. Yeni özellik, içerik üreticilerinin takipçilere özel “premium içerik” oluşturmasını sağlayacak.

"SÜPER TAKİP" NEDİR?

Bu özellikle birlikte artık içerik üreticileri, takipçilere özel paylaştığı içeriklerle para kazanabilecekler. Özellik, ilk olarak 2021’in başlarında duyurulmuş ancak ne zaman kullanıma başlayacağı belirtilmemişti.

Takipçiler Twitter kullanıcılarının süper takipçisi olarak o hesabın sunduğu premium/özel içeriklere abone olacak ve böylelikle Twitter hesabı ürettiği özel içeriklerden para kazanacak.

SÜPER TAKİP ÜCRETLERİ NE KADAR?

Twitter açıklamalarında, abonelerin aylık 2.99, 4.99 veya 9.99 dolarlık ücretler ödeyerek içerik üreticilerinin özel içeriklerine ulaşabileceğini belirtti. Açıklamalara göre içerik üreticileri, 50.000 dolara ulaşana kadar abone gelirlerinin %97’sini elinde tutabilecek. Bu noktadan sonra ise üreticiler gelirlerin %80’ini kazanabilecek. Özelliğin kullanılmaya başlanması için gereken minimum takipçi sayısı ise 10.000 kişi olarak belirlendi.

Süper takip özelliği şu an için sadece ABD ve Kanada’da kullanılabiliyor. Ancak şirket, önümüzdeki haftalarda tüm dünyada özelliğin kullanılmaya başlanacağını açıkladı.