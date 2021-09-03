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Twitter çöktü mü? Twitter'a neden girilmiyor?

Popüler sosyal medya pltaformu Twitter'da gece saatlerinde çeşitli sorunar yaşandı. Yaşanan sorunun ardından kullanıcılar, Twitter'a neden girilmiyor? Twitter çöktü mü? Twitter ne zaman düzelecek gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, ayrıntılar...

Bilim ve Teknoloji 03.09.2021, 20:36 03.09.2021, 20:54
Twitter çöktü mü? Twitter'a neden girilmiyor?

Twitter, çeşitli sorunlarla kullanıcıların şikayetlerine neden oldu. Peki, Twitter'a ne oldu? Twitter çöktü mü, sorun düzeltildi mi? Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki sorun, dünya çapında etkili oldu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaşanan bazı problemler sonrası erişim normale döndü. Kullanıcılar cihazlarından erişim sağlayarak paylaşım yapmaya devam edebiliyorlar.
Sosyal medyada ve sorun bildirilen sitelerde ise konuyla ilgili hata bildirimi yer almıyor.

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