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Twitter çöktü mü?

Twitter'ın web sürümünde erişim problemleri yaşanıyor. Şu an için ilgili mercilerden gelen herhangi bir açıklama ise yok

Bilim ve Teknoloji 17.04.2021, 18:15
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Twitter çöktü mü?

Twitter'da bir süredir çeşitli teknik problemler yaşanıyor. Özellikle 16 Nisan 2021'de gece saatlerinden itibaren bazı kesintiler meydana geliyor.

Twitter çöktü mü?
Yaşanan problem, fotoğraf ya da videoların görüntülenememesiyle başladı ama son olarak erişim problemi de meydana gelmiş durumda. Kullanıcılar hiçbir şekilde platforma erişim sağlayamıyor. Özellikle web sürümünde yaşanan bu problem, çoğu kişide mobil uygulama için de geçerli.

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