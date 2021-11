"Twitter Blue" Haber Okumayı Sevenler İçin Geliyor!

Popüler sosyal medya platformu Twitter’ın aylık 30 TL'ye mâl olan yeni abonelik hizmeti Twitter Blue, kaydedilmiş tweetleri düzenlemek için yer imi klasörleri, uzun ileti dizilerini kaldıran bir ‘okuma modu’ ve gönderdiğiniz tweetleri 30 saniyede gözden geçirmenizi sağlayacak bir düzenleme butonu gibi talep edilen özellikler ile birlikte geliyor.

Bunlara ek olarak Twitter Blue’ya abone olmanız halinde The Washington Post, Rolling Stone ve The Atlantic gibi bir dizi gazete ve dergi kuruluşunun makalelerine reklamsız bir şekilde erişim sağlamanız da mümkün olacak.

Twitter Blue, Twitter'ın 'çok daha fazlası' haline gelme planının bir parçası

Tweetlerinizi otomatik olarak silmenize veya beğendiğiniz tweetlerde arama yapmanıza olanak sağlayan üçüncü parti uygulamaların sayısıyla karşılaştırıldığında, Twitter Blue kulağa oldukça ‘fazla’ geliyor. Ancak bunun şirketin ilk ücretli ürünü olduğunu düşündüğümüzde, Twitter’ın, istedikleri özellikleri sunarak daha küçük bir grup insana hitap etmeyi tercih etmesi de son derece anlaşılabilir bir durum.

Bir kullanıcının özet akışındaki reklamları kaldırmasa veya tweet atma deneyiminin kendisini de pek değiştirmese de Twitter Blue; şirketin gelirini reklamın ötesinde çeşitlendirme ve 280 karakterde düşüncelerin paylaşıldığı bir yerden daha fazlası haline gelme planının bir parçası. Bu plan kapsamınsa ocak ayında Twitter, haber bülteni aboneliği ve sesli sohbet odaklı yeni ürün teklifleri oluşturmak için sesli bir sosyal hizmet olan haber bülteni şirketi Revue and Breaker'ı; mart ayında ise reklamsız bir haber okuma sitesi olan Scroll'u satın almıştı ki Scroll'u seven kişilerin, Twitter Blue'yu da sevmesi oldukça muhtemel. Temelde bu ikisi neredeyse tamamıyla aynı hizmet; ancak Twitter Blue’nun maliyeti, ayda 5 ABD doları ücret talep eden Scroll’a göre daha ucuz. Twitter Blue abonelik ücretlerinin bir kısmı ise doğrudan ortak olduğu yayıncılara gidiyor. Bunun ne kadar olduğuna dair bir açıklama yapmasa da Twitter, bir blog gönderisinde "amacımız, her bir yayıncı ortağın, o kişiye reklam sunmaktan elde edeceğinden kişi başı yüzde 50 daha fazla para kazanmasına yardımcı olmak" ifadelerini kullandı.

Twitter’ı gündemden haberdar olmak veya makale paylaşmak ve okumak için kullanan insanlar için Twitter Blue son derece keyifli bir okuma deneyimi sunacak gibi duruyor. Günün en iyi makalelerine reklamsız bir şekilde göz atmak mümkünken Twitter ileti dizileri de, yanıtlardan çok metni vurgulayan bir tasarım olan "okuma modu" ile harika görünüyor. Bir diğer yandansa okuma modu, eskiden Twitter'ın tüm amacı olan, bir konuşmanın tüm kapsamını görmeyi zorlaştırıyor.