Twitter'da trending topic (TT) olan Bekir Göçer'in, iddialara göre Gaziantepli olduğu ve dolandırıcılık yaptığı söyleniyor.

Twitter Bekir Göçer dolandırıcılığı nedir?

2001 Gaziantep doğumlu olduğu öğrenilen Bekir Göçer'in adının dolandırıcılığa karıştırğı konu, sosyal medyada mavi tikli hesaplar satmasından kaynaklı. İddiaya göre Bekir Göçer'den mavi tikli hesap alan kişinin hesabı çalındı ve Bekir Göçer olduğu söylenen bir şahıs konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Konuyla ilgili @hellfida kullanıcı adıyla Twitter'da yer alan bir kullanıcı, ‘Hırsızlık, yağma ve uyuşturucudan bir cok sucu olan 2001 doğumlu Bekir Göçer an itibariyle tüm birimlere şikayet edilmiştir bu saatten sonra Konu yargıda herkese teşekkürler. Gaziantepde yaşayan 0(552)…. telefon numarasını kullanan Bekir Göçer isimli genç Dolandırıcıdır sizlerde mağdur olmayın diye tüm bilgilerini paylaşıyorum. Olay tarafımdan Emniyet birimlerine bildirilmiştir. Tüm türkiye Bilsin Sert kayaya çarptınız. Gasp, hırsızlık ve uyuşturucudan dosyaları bulunan 12.01.2001 doğumlu Bekir Göçer insanları dolandırarak kazandığı ve nereden geldiğini açıklayamadığı paranın +vergisini ödemediği Denizbank hesabına Masak ekipleri tarafından inceleme başlatılmıştır.' açıklamasında bulundu.