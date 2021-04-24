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Twitter'a reklam verilmesini yasaklayan karar kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararına göre, Türkiye'ye temsilci atayan Twitter'a reklam verilmesini yasaklayan karar kaldırıldı.

Bilim ve Teknoloji 24.04.2021, 09:28
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Twitter'a reklam verilmesini yasaklayan karar kaldırıldı

Twitter'a reklam verilme yasağı, Twitter'ın Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlüğünü yerine getirmesinin ardından 22 Nisan 2021'de verilen ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'a verilen reklam yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter'a uygulanan reklam yasağının, Twitter'ın Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlüğünü yerine getirmesi dolayısıyla 22 Nisan'da verilen ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldığını bildirerek, "Böylece 1 Ekim 2020'de başlayan süreç, kanuna uygun olarak tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Yasayla 55 milyon vatandaşın kişilik haklarının eksiksiz olarak güvence altına alındığını vurgulayan Sayan, bundan sonra tüm sosyal ağ şirketlerinin, Türkiye'deki kullanıcıların haklarını koruyacağını, mahkeme kararlarını eksiksiz yerine getireceğini ve provokasyonlara alet olmayacağını düşündüğünü kaydetti.

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