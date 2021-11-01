Twitch Türkiye kara para aklama olayına Riot’tan hamle: Profesyonel oyuncular banlanacak

Bildiğiniz üzere son birkaç gündür Türkiye'deki Twitch yayıncılarının ismi kara para aklama olayı ile anılıyor. Twitch'ten ve devletten bir hamle beklenirken ilk hamle Riot Games'ten geldi.

Riot Turkey is expected to be issuing bans to several Valorant pros involved in the Twitch money laundering scandal — Jake Lucky (@JakeSucky) October 31, 2021

300 Oyuncu ve Yayıncı Banlanacak

Corentin Phalip ve Jake Lucky'nin bildirdiğine göre bu kötü olayların ardından Riot Games, 300 farklı yayıncı ve oyuncuyu Valorant'tan banlamayı düşünüyor. Şu an resmi bir açıklama yok ancak yakın zamanda en azından Riot Türkiye'den bir açıklama gelecektir.

Dün öğlen saatlerinde olay daha da büyümüş ve olay CHP Milletvekili Gürsel Tekin tarafından Meclise taşınmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de bazı sporcular suçlarını kabul ederek teker teker BBL'den ayrılmaya başladı.

Kaynak: Donanımhaber