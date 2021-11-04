Twitch Türkiye kara para aklama olayı yurt dışında haber oldu!

Son birkaç gündür Twitch üzerinden kara para aklama olayı gündemde. Her ne kadar dün Twitch'ten ilk açıklama gelse de ne yazık ki bu kimseyi memnun etmiş değil. Olaylara karışmamış Türk yayıncılar, izleyiciler ve bazı siyasi isimler olayı daha yukarıya taşımak istese de ne yazık ki şu anda bir gelişme gözükmüyor.

Olaylar Yurt Dışı Basınında Yer Aldı

Olayların boyutu ciddi anlamda büyük. Bu yüzden birçok yurt dışı basını olaya yer verdi. Ancak geçtiğimiz gün global anlamda en büyük sitelerden birisi olan IGN ve ardından oyun dünyasının en önemli basın kuruluşlarından olan Kotaku olayı haber yaptı. Umuyoruz ki yurt dışı basınında da yer bulmasının ardından daha net hamleler görebiliriz. Kotaku'nun haberine buradan ulaşabilirsiniz.

KARŞI SALDIRIYA GEÇTİLER

Bu olaylar ile adı geçmeyen birçok yayıncı bildiğiniz gibi Temiz Twitch isimli bir hareket başlattı. Bu yayıncılar da gerek sosyal medya hesaplarından gerek yayınları esnasında durumu eleştiren söylemlerde bulundular. Bu yayıncılardan biri de Türkiye'nin en çok izlenen başarılı yayıncılarından biri olan Pelin Baynazoğlu ya da bilinen ismi ile Pqueen.

Dün akşam canlı yayını esnasında olayları eleştiren Pqueen'in ev adresi ve telefon numarası, bits atılarak paylaşıldı. Pqueen'in bu durumu Twitter üzerinden paylaşmasının ardından da birçok isim daha aynı duruma benzer şeylerin başlarına geldiğini açıkladı. Pqueen'in paylaşımını aşağıda bulabilirsiniz.

Kaynak: Donanımhaber