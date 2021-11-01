Twitch Türkiye'deki olaylar büyüyor: Olay yasa dışı bahis siteleri ve CS:GO kasa açma sitelerine sıçradı

Twitch Türkiye'de çıkan kara para aklama olayında büyük küçük birçok yayıncının ismi çıkmış durumda. Olay da dün öğlen saatlerinde CHP Milletvekili Gürsel Tekin tarafından Meclise taşındı. Son çıkan haberle göre ise Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, olayı daha kapsamlı bir hale getirmeye hazırlanıyor.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Soruşturma Başlatacak

Esporkolik isimli Twitter sayfasının yaptığı habere göre Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Twitch Türkiye'deki kara para aklama olayları dışında yasa dışı bahis sitelerinin veya kumar sitelerinin reklamlarını yapanları da araştırmak için bir soruşturma başlatacak.

Bu soruşturma kapsamında CS:GO kasa açma siteleri ile birlikte Türkiye'de lisansı olmadan benzer işleri yürüten firmaların partnerleri soruşturulacak. Özellikle CS: GO için ülkemizde bir dönem ciddi sayıda yayıncı bu tarz yasa dışı olayların reklamını yapıyordu. Umuyoruz ki kısa süre içerisinde tüm bu durumlar bir sonuca ulaşır.

Kaynak: Donanımhaber