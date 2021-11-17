TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri sahiplerini buldu

TÜSEB tarafından, yaptığı çalışmalarla sağlık bilim ve teknolojilerine gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış kişilere verilen TÜSEB Teşvik Ödülüne beş bilim insanı layık görüldü. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tolga Çukur, Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu, Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nden Doç. Dr. Işıl Gazioğlu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Acar TÜSEB Teşvik Ödülü sahibi oldu. HIMSS + Eurasia kapsamında ödüle layık görülen bilim insanlarına ödüllerini Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan verdi.