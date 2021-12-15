TUSAŞ’tan Kızılcahamam’a yeni atılımlar için toplantı

Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu üyeleri, Kızılcahamam’da bir okulda öğretmenler için atılabilecek yeni adımlar için toplantı düzenledi.

TUSAŞ Yönetim Kurulu üyeleri, TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri için tanıtım ve kurumlar arası iş birliğinde atılacak yeni adamlar konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş’un yanı sıra okulun idarecileri ve öğretmenleri katıldı.

Toplantıda, okul ve TUSAŞ arasında protokol kapsamında yapılan uygulamalar hakkında istişarelerde bulunulurken , okulda halen TUSAŞ ve Ankara Kalkınma Ajansı paydaşlığında yürütülen “Turumtay İHA Göklerde” projesi hakkında okul öğretmeni Osman Güler bir sunum gerçekleştirdi. Ardından Kaymakam Aksoy, Başkan Acar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Karakuş, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesini ele alan birer konuşma yaptı.