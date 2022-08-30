TUSAŞ, TEKNOFEST’te ilklere imza atıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST’e açtığı stantla Milli Muharip Uçak (MMU) Sanal Gerçeklik Simülatörünü vatandaşlarla buluşturdu. Vatandaşlar simülatörde eğlenceli deneyim yaşarken ayrıca kurulan kariyer stantları ve “Geleceğin Yetenekleri Programı” kapsamında “Gelişim Atölyeleri” çocukların ve gençlerin geleceğine ışık tutuyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Samsun’da düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji ve havacılık festivali TEKNOFEST’e açtığı stant ile ilklere imza atıyor. Stantlara gelen vatandaşlar 360 derece uçuş deneyimi yaşayarak Milli Muharip Uçak (MMU) Sanal Gerçeklik Simülatörü’nü ilk kez Samsun’da deneme fırsatını yakalıyor. Deneyim alanları ve kariyer stantlarının yanında “Geleceğin Yetenekleri Programı” kapsamında “Gelişim Atölyeleri” etkinliğinde de çocuklar robotik kodlama etkinliği gerçekleştiriyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yerli imkanlarla özgün olarak geliştirilen ANKA, AKSUNGUR, HÜRKUŞ ve GÖKBEY’in gösteri uçuşları ile nefesleri kesen festivalde statik alanında MMU, HÜRJET, AKSUNGUR, HÜRKUŞ ve GÖKBEY platformlarını sergileniyor. 1/7 maketlerin yer aldığı stantta, ANKA ve AKSUNGUR’a el salla etkinliği de yer alıyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Öncelikle TEKNOFEST herkese hayırlı uğurlu olsun. Samsun’da TEKONOFEST’in olması çok güzel oldu. Hem buradan hem de çevre illerden gençler buraya geliyorlar. Bu aktivite gençlere havacılığın, uzayın çok önemli olduğunu bir fiil göstermek için yapılan bir etkinliktir. Stantlarımız da uçaklarımızın maketleri bulunuyor. Bu maketlerin gerçekleri de dışarıda bulunuyor. Biz bunları gençlere göstererek onları bu yolda motive etmek istiyoruz. Çünkü gelecekte uçaklar daha çok olacak ve insanlar daha çok uçuş gerçekleştirecekler. Bir de ülkeyi savunmak için daha çok uçağa ihtiyacımız olacak. Bizim de en büyük uçağımız MMU’dur. Allah‘ın izniyle uçağımız 18 Mart’ta hangardan çıkacak. Stantlarımızda, yaptığımız ürünlerimizi sergiliyoruz. Burada en büyük amacımız gençlerimize dokunmaktır. Mesela ileride daha ilkokul çocuklarına robot nedir, nasıl kullanılır hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Onlara şimdi laboratuvar çalışması yapıyoruz. Velisinin onayıyla beraber gençleri ilkokuldan liseye kadar işe alıyoruz. Onlara üniversiteyi iyi notlarla bitirirseniz size işe alacağız diyoruz. Bu stantların amacı simülatörleriyle gençleriyle beraber stantlara dokunmasını sağlıyoruz” dedi.

Staj programları, lisans bitirme projeleri programı, yüksek lisans ve doktora bilimsel araştırma programları, mühendis geliştirme programı, işe alım süreçleri ve ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine yönelik yürütülen programlar hakkında ziyaretçilere bilgilerin de sağlandığı stantta “Geleceğin Yetenekleri Programı” kapsamında “HÜRKUŞ 6-10” yaş aralığındaki ve “HEZARFEN 11-14” yaş aralığındaki çocuklara robotik kodlama konusunda etkinlikler düzenleniyor. Etkinlik sonunda katılımcılara katılım belgesi veriliyor.

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