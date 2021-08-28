TUSAŞ ‘SPIRIT’ tarafından yılın tedarikçisi ödülüne layık görüldü

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), gerçekleştirdiği zamanında ve kusursuz üretim neticesinde ‘Yılın Tedarikçisi’ ödülüne layık görüldü.

Hava aracı yapısalları için ana imalatçı firmaların başında gelen Spirit tarafından yılın tedarikçisi ödülüne layık görülen TUSAŞ, 2002 yılından bugüne Spirit ile olan iş hacmini geliştirerek faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye’nin 2002 yılında Boeing’ten aldığı 5 NATO AWACS uçağı karşılığında offset anlaşması yapan iki şirket 400 kalem yarı montaj parçasının TUSAŞ’ta üretilmesi konusunda iş birliğine imza attı.

Rekabetçi şartları karşılayan TUSAŞ’ın yüksek kalite ve teslimat performansı sayesinde sözleşmesi uzatıldı ve iş hacimleri de sürekli olarak artırıldı. 2002 yılından bugüne kadar 5 milyona yakın parçayı Spirit firmasına teslim eden TUSAŞ, kalite ve teslimatta yüzde 99,8 ve üzerinde bir performans sergiledi. Pandeminin hemen öncesinde 1 yıl içinde 600 bine yakın parçayı Spirit’e teslim eden TUSAŞ, önümüzdeki dönemde iş hacmini daha da büyüterek faaliyetlerini sürdürmeyi hedefliyor.

‘Türkiye’nin teknoloji merkezi konumunda’

Kazanılan ödüle ilişkin görüşlerini paylaşan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil yaptığı açıklamada, “Spirit tarafından üretim, planlama, kalite ve teslimat faaliyetlerimiz kapsamındaki başarılarımızdan dolayı Yılın Tedarikçisi ödülünü kazandık. Hava yapısalları alanında uluslararası teslimatlarda öncü şirket olmaya devam ediyoruz. Bu gururu yaşatan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Hakkında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde 4 Milyon Metrekare açık, 640 Bin Metrekare kapalı alanda hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye’nin teknoloji merkezi konumunda olup; havacılık, uzay ve savunma sanayiinde küresel oyuncular arasında yer alıyor.