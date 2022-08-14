TUSAŞ ödüle doymuyor: Altın Örümcek’te TUSAŞ’a 4 ödül birden

Türkiye’nin en büyük web ödülü organizasyonu olan Altın Örümcek ödüllerinde finale kalan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), web sitesi ile 4 ödülün birden sahibi oldu.

Bu sene 20’ncisi düzenlenen Altın Örümcek ödülleri sahiplerini buldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin yenilikçi web sitesi (tusas.com), Bilişim ve Sanayii, Mobil Uyumlu Tasarım, Kurumsal, Üretim ve Sanayii kategorilerinde finale kalmaya hak kazandı. Gerçekleşen final oylamalarının ardından Üretim ve Sanayii kategorisinde 1’incilik ve Halkın Favorisi ödüllerini kazanarak çifte ödülün sahibi oldu. Bilişim ve Sanayii kategorisinde yine Halkın Favorisi ödülünü almaya hak kazanan TUSAŞ, Kurumsal kategoride ise 3’üncülük elde ederek, 4 ödülü birden kazanmış oldu.