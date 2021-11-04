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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kasten #ölmüş etiketi) Bu haberlerin aslı astarı yok. Ama ara ara bu tür spekülasyonlar ve yalan haberler ortaya atarak birtakım sahte gündemlere Türkiye çekilmek isteniyor."
TUSAŞ milli muharip uçağının ilk parçasını üretti
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçağının ilk parça üretimini gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Bilim ve Teknoloji 04.11.2021, 16:20
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçağının ilk parça üretimini gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milli muharip uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.