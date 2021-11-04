TUSAŞ milli muharip uçağının ilk parçasını üretti

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçağının ilk parça üretimini gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milli muharip uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.