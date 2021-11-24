banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolarda son durum ne?
Dolarda son durum ne?
THY Euroleague’de Türk derbisi
THY Euroleague’de Türk derbisi
Dövizin ateşini düşürmek politikacıların elinde
Dövizin ateşini düşürmek politikacıların elinde
Reel kesim güven endeksi azaldı
Reel kesim güven endeksi azaldı

TUSAŞ Malezya’da yeni bir ofis açtı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Malezya’nın ticaret başkenti Selangor’da yer alan Cyberview Futurise yerleşkesinde yeni bir ofis açtı. TUSAŞ, böylece Malezya ile savunma sanayii ve havacılık alanında ortak yeni projeler için çalışmalarına da başlamış oldu.

Bilim ve Teknoloji 24.11.2021, 11:24
TUSAŞ Malezya’da yeni bir ofis açtı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Malezya’nın ticaret başkenti Selangor’da yer alan Cyberview Futurise yerleşkesinde yeni bir ofis açtı. TUSAŞ, böylece Malezya ile savunma sanayii ve havacılık alanında ortak yeni projeler için çalışmalarına da başlamış oldu.

Dünya genelinde yer alan 10’u aşkın teknoloji ofislerine bir yenisini daha ekleyen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin yeni adresi Malezya oldu. Malezya ile uzun yıllara dayanan yakın ilişkileri savunma ve havacılık alanında pekiştirecek olan yeni ofiste görev alacak mühendisler, dünya havacılık ekosistemine yönelik insansız hava aracından jet eğitim uçağına, helikopter projelerinden modernizasyon programlarına birçok alanda ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyor. Malezya’nın önemine binaen stratejik işbirliklerinin çok önemli olacağını vurgulayan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Malezya ziyareti kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Malezya’nın teknoloji tedarikçisi olarak bilinen MIMOS’u ziyaret edecek olan Kotil, ardından Malacca şehrinde HÜRJET ile ilgili CTRM firması ile MoU anlaşması imzalayacak.

"Malezya’da yeni açılacak olan ofisimizin iki ülke ilişkileri açısından hayırlı olmasını diliyorum"

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, yeni ofise ilişkin olarak, “Yeni ofisimiz kapsamında istihdam edeceğimiz mühendislerle iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirecek, havacılık ve savunma alanında Malezya ve Türkiye’nin ortak projeler geliştirmesine yönelik önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağız. Böylece havacılık, uzay ve savunma alanında sahip olduğumuz yarım asırlık havacılık birikimini Malezya ile gerçekleştireceğimiz ortak çalışmalar kapsamında genişletmeyi ve bölgelerimiz başta olmak üzere global havacılık endüstrisine güç katmayı hedefliyoruz. Malezya’da yeni açılacak olan ofisimizin iki ülke ilişkileri açısından hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum“ ifadelerini kullandı.

"Bugünkü açılış güçlü, istikrarlı ve müreffeh Malezya’ya ülkemiz şirketlerinin duyduğu güveni de ortaya koyuyor"

Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı ise şunları söyledi:

‘‘Ülkemizin alanında öncü şirketlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin Malezya’daki fiziksel varlığının iki ülke münasebetleri için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Savunma sanayii şirketlerimizin son dönemde dünyanın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği somut işbirliği projelerinden, mevcudiyetlerinden memnuniyet duyuyoruz. Esasen bugünkü açılış da buna güzel bir örnek teşkil ediyor. Malezya’yla aramızdaki güçlü siyasi ve ticari ilişkiler mevcut. Savunma sanayii alanındaki yeni işbirlikleriyle bunun daha da ilerlemesine dair irademiz, desteğimiz tamdır. Stratejik ortağımız Malezya, Güneydoğu Asya’daki en büyük ticari ortağımız. Tıpkı ülkemiz gibi oldukça stratejik bir konumda yer alıyor. Bugünkü açılış güçlü, istikrarlı ve müreffeh Malezya’ya ülkemiz şirketlerinin duyduğu güveni de ortaya koyuyor.”

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7