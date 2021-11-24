TUSAŞ Malezya’da yeni bir ofis açtı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Malezya’nın ticaret başkenti Selangor’da yer alan Cyberview Futurise yerleşkesinde yeni bir ofis açtı. TUSAŞ, böylece Malezya ile savunma sanayii ve havacılık alanında ortak yeni projeler için çalışmalarına da başlamış oldu.

Dünya genelinde yer alan 10’u aşkın teknoloji ofislerine bir yenisini daha ekleyen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin yeni adresi Malezya oldu. Malezya ile uzun yıllara dayanan yakın ilişkileri savunma ve havacılık alanında pekiştirecek olan yeni ofiste görev alacak mühendisler, dünya havacılık ekosistemine yönelik insansız hava aracından jet eğitim uçağına, helikopter projelerinden modernizasyon programlarına birçok alanda ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyor. Malezya’nın önemine binaen stratejik işbirliklerinin çok önemli olacağını vurgulayan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Malezya ziyareti kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Malezya’nın teknoloji tedarikçisi olarak bilinen MIMOS’u ziyaret edecek olan Kotil, ardından Malacca şehrinde HÜRJET ile ilgili CTRM firması ile MoU anlaşması imzalayacak.

"Malezya’da yeni açılacak olan ofisimizin iki ülke ilişkileri açısından hayırlı olmasını diliyorum"

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, yeni ofise ilişkin olarak, “Yeni ofisimiz kapsamında istihdam edeceğimiz mühendislerle iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirecek, havacılık ve savunma alanında Malezya ve Türkiye’nin ortak projeler geliştirmesine yönelik önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağız. Böylece havacılık, uzay ve savunma alanında sahip olduğumuz yarım asırlık havacılık birikimini Malezya ile gerçekleştireceğimiz ortak çalışmalar kapsamında genişletmeyi ve bölgelerimiz başta olmak üzere global havacılık endüstrisine güç katmayı hedefliyoruz. Malezya’da yeni açılacak olan ofisimizin iki ülke ilişkileri açısından hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum“ ifadelerini kullandı.

"Bugünkü açılış güçlü, istikrarlı ve müreffeh Malezya’ya ülkemiz şirketlerinin duyduğu güveni de ortaya koyuyor"

Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı ise şunları söyledi:

‘‘Ülkemizin alanında öncü şirketlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin Malezya’daki fiziksel varlığının iki ülke münasebetleri için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Savunma sanayii şirketlerimizin son dönemde dünyanın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği somut işbirliği projelerinden, mevcudiyetlerinden memnuniyet duyuyoruz. Esasen bugünkü açılış da buna güzel bir örnek teşkil ediyor. Malezya’yla aramızdaki güçlü siyasi ve ticari ilişkiler mevcut. Savunma sanayii alanındaki yeni işbirlikleriyle bunun daha da ilerlemesine dair irademiz, desteğimiz tamdır. Stratejik ortağımız Malezya, Güneydoğu Asya’daki en büyük ticari ortağımız. Tıpkı ülkemiz gibi oldukça stratejik bir konumda yer alıyor. Bugünkü açılış güçlü, istikrarlı ve müreffeh Malezya’ya ülkemiz şirketlerinin duyduğu güveni de ortaya koyuyor.”