TUSAŞ Malezya Ofisi ilk iş birliği anlaşmasına imza attı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Malezya Ofisi ile Malezya Ekonomi Bakanlığına bağlı standartlaştırma ve Ar-Ge kuruluşu SIRIM arasında iş birliği anlaşması imzalandı. İki taraf endüstriyel standartlar geliştirme, Endüstri 4.0, makina ve imalat, dizayn ve analiz gibi konuların yanı sıra havacılıkta Ar-Ge projeleri ile havacılık sertifikasyonu alanında eğitim ve danışmanlık konularında iş birliği gerçekleştirecek.

Havacılık alanında yarım asra yakın tecrübesi ile Malezya’nın havacılık ekosistemine katkı sağlamayı amaçlayan TUSAŞ, bu alanda ilk girişimini Malezya’nın standartlaştırma ve Ar-Ge kuruluşu SIRIM ile gerçekleştirdi. İş birliği anlaşması kapsamında Endüstri 4.0 Akıllı Üretim projelerinin uygulanması, SIRIM’ın ve Malezya havacılık endüstrisinin kabiliyetlerinin geliştirilmesi, havacılık endüstrisinin standartlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi, havacılık alanında verimlilik ve kalitenin iyileştirilmesi için kalibrasyon, muayene, belgelendirme ve test hizmetleri, insansız hava aracı gibi ileri havacılık teknolojilerinin geliştirilmesi, havacılık alanında yerel tamir bakım uzmanlığı geliştirme, nano kaplama, polimer ve karbon fiber gibi yeni nesil malzeme uygulamaları için stratejik endüstriyel ortaklık ile Ar-Ge süreçlerini geliştirmek, havacılık ve uzay endüstrileri ile ilgili olarak “Uluslararası Stratejik Teknoloji İş Çerçevesi” geliştirmek gibi konularda birlikte çalışmalar yürütecek.

İş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz Malezya ofisimizde ilk ikili anlaşmaya imza atmanın heyecanı içindeyiz. Malezya’nın havacılık endüstrisinin gelişimine katkı sağlayacak olan bu gelişme ile birlikte şirketimizin de kazanımına olacak bir dizi ortak projeler gerçekleştireceğiz. Dünya havacılık ekosisteminin önemli bir oyuncusu olarak iki ülkenin bu alandaki kabiliyetlerine katkı sunmayı sürdüreceğiz” dedi.